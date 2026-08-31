24 साल पुराने सड़क हादसे के पीड़ित को हाई कोर्ट से राहत, मुआवजा बढ़ाकर किया 3.80 लाख रुपये

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। करीब 24 साल पुराने सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल घनश्याम गुप्ता को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जस्टिस यशवीर सिंह राठौर ने ने अपने फैसले में मुआवजे की राशि 2.18 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.80 लाख रुपये कर दी।

अदालत ने अतिरिक्त 1.62 लाख रुपये की राशि नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। यह राशि 24 सितंबर 2002 से भुगतान होने तक देय होगी।घनश्याम गुप्ता ने गुरुग्राम स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पांच नवंबर 2004 के फैसले को चुनौती देते हुए मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी।

अधिकरण ने उन्हें हादसे में आई चोटों के लिए 2.18 लाख रुपये मुआवजा और नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया था। यह हादसा जीप के चालक की तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुआ था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि इस मामले की अपील और अधिकरण का मूल अभिलेख हाई कोर्ट रजिस्ट्री में आग लगने की घटना में जल गया था। इसलिए अदालत ने अधिकरण के फैसले में दर्ज तथ्यों और उसमें चर्चा किए गए साक्ष्यों के आधार पर मामले का निपटारा किया।

हादसा चालक की लापरवाही से हुआ था और इस निष्कर्ष को संबंधित प्रतिवादियों ने चुनौती नहीं दी थी। लिहाजा अदालत ने इस निष्कर्ष को बरकरार रखा।घनश्याम गुप्ता के अनुसार हादसे में उनके बाएं पैर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं।

चिकित्सकीय साक्ष्यों के अनुसार उनके बाएं जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था, जिसका आपरेशन किया गया। उनका बायां पैर ढाई इंच छोटा हो गया और बाएं घुटने की गति भी सीमित हो गई। चिकित्सकीय बोर्ड ने उनकी स्थायी दिव्यांगता 25 प्रतिशत निर्धारित की थी।

अदालत ने चोटों की गंभीरता और उपचार के दौरान हुए कष्ट को देखते हुए दर्द और पीड़ा के लिए मुआवजा 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया। स्थायी दिव्यांगता के कारण आय में कमी के लिए 85 हजार के बजाय 1.25 लाख रुपये दिए गए। उपचार अवधि में आय की क्षति के लिए 10 हजार के बजाय 15 हजार रुपये मंजूर किए गए।

अदालत ने कहा कि “पैसा दर्द, पीड़ा या मानसिक आघात को मिटा नहीं सकता, लेकिन पीड़ित को यथासंभव उसकी पूर्व स्थिति में लौटाने और क्षतिपूर्ति देने का यही कानूनी माध्यम है।” अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायसंगत मुआवजा उचित, तर्कसंगत और समानुपातिक होना चाहिए।