रामपाल के दामाद संजय उर्फ फौजी को हाई कोर्ट से जमानत, सतलोक आश्रम हिंसा मामले में 4 साल से जेल में था बंद

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। बरवाला के सतलोक आश्रम में वर्ष 2014 में पुलिस पर फायरिंग और पेट्रोल बम फेंकने सहित हिंसा के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रामपाल के दामाद एवं पूर्व सैनिक संजय उर्फ फौजी को नियमित जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने हिसार के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का 15 अप्रैल 2026 का वह आदेश रद कर दिया, जिसमें संजय की नियमित जमानत की मांग खारिज कर दी गई थी।

जस्टिस राजेश भारद्वाज और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।मामला 18 नवंबर 2014 का है। हाई कोर्ट द्वारा रामपाल की गिरफ्तारी के लिए जारी वारंट की तामील कराने पुलिस सतलोक आश्रम पहुंची थी। एफआइआर के अनुसार आश्रम की छत पर लाठी, डंडों और बंदूकों से लैस करीब 1500 से 2000 युवक मौजूद थे। पुलिस पर पथराव और फायरिंग के साथ पेट्रोल बम फेंके गए तथा जेसीबी को आग लगा दी गई।

हिंसा में 111 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इनमें आठ को गोली लगी, एक पुलिसकर्मी झुलसा, 17 को गंभीर और 85 को सामान्य चोटें आई थीं। पुलिस जांच में आरोप लगाया गया कि रामपाल अपने अनुयायियों की एक ‘मिनी आर्मी’ चला रहा था और उसका दामाद संजय पूर्व सैनिक होने के कारण इसके सदस्यों को हथियार तथा लाठी-डंडे चलाने का प्रशिक्षण देता था।

राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि संजय साढ़े सात वर्ष तक फरार रहा और उसे 16 जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन के अनुसार कुल 425 गवाहों में से 65 की गवाही हो चुकी है। संजय की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि मामले में कुल 942 आरोपित हैं, जिनमें 940 को जमानत मिल चुकी है। यूएपीए के आरोपों का सामना कर रहे 148 आरोपितों में से भी 146 को जमानत मिल चुकी है।

मुख्य आरोपित रामपाल को भी आठ अप्रैल 2026 को नियमित जमानत दी जा चुकी है। संजय चार वर्ष से अधिक समय जेल में बिता चुका है और दो बार मिली अंतरिम जमानत का उसने दुरुपयोग नहीं किया। खंडपीठ ने पाया कि पूर्व आदेश के तहत जिन सभी 49 अहम गवाहों की गवाही कराने का निर्देश दिया गया था, उनकी गवाही हो चुकी है। हिरासत प्रमाणपत्र के अनुसार संजय 12 अगस्त तक चार वर्ष 21 दिन जेल में रह चुका था।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का उल्लेख करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यूएपीए के तहत भी ‘बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन’ यानी जमानत नियम और जेल अपवाद है तथा यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रधानता से निकलता है।