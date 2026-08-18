पंचकूला में भारी बारिश से खटौली नदी का पुल टूटा, पुलिस ट्रेनिंग कैंप का पुल भी बहा; युवक लापता
पंचकूला में मूसलाधार वर्षा से भारी नुकसान हुआ, जिसमें बरवाला और नाडा साहिब के पुल टूट गए और कालका में तीन मकान ढह गए। एक युवक नाले में बह गया।
HighLights
बरवाला और नाडा साहिब में पुलों को भारी नुकसान
नाले में बहे युवक राजेश कुमार की तलाश जारी
ग्रामीणों ने पुलों की जांच और स्थायी समाधान की मांग की
जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के पंचकूला में मंगलवार को मूसलाधार वर्षा से भारी नुकसान हुआ। बरवाला कस्बे में खटौली नदी के पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया तो नाडा साहिब गुरुद्वारा के पास पुलिस ट्रेनिंग कैंप का पुल बह गया।
वहीं, नाले में दो युवक बह गए, जिनमें से एक को सुरक्षित बचा लिया गया। दूसरे युवक का रात आठ बजे तक पता नहीं चल पाया। कालका में भी सुखना नदी के बहाव में पुल का हिस्सा बह गया और तीन मकान ढह गई। कई मकानों के ढहने का खतरा बना है।
नाले में पानी के बहाव में बहने वाला युवक राजीव कॉलोनी का रहने वाला राजेश कुमार है। रेस्क्यू टीमों की ओर से आसपास के इलाकों और पानी के बहाव वाले हिस्सों में राजेश कुमार की तलाश की जा रही है। भारी बारिश और बरसाती नालों में बढ़ते जलप्रवाह को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।
वहीं, खटौली नदी का पुल टूटने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले वर्ष भी बरसात के दौरान पुल का हिस्सा बह गया था, लेकिन इसके बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया गया।
ग्रामीण लगातार मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुल बार-बार क्षतिग्रस्त होने के पीछे जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही है या निर्माण कार्य में कोई कमी रही है, इसकी जांच होनी चाहिए।
लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह स्थिति कब तक बनी रहेगी। प्रशासन की ओर से रास्ता बंद किए जाने के बाद अब लोगों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पुल की जल्द जांच करवाकर मजबूत और स्थायी समाधान करने की मांग की है।
हरियाणा के पंचकूला में खटौली नदी के पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया।#HaryanaNews #Panchkula #Khatauli pic.twitter.com/hBf7LNH5Gv
— Sunit Suman 🇮🇳 (@sksuman538) August 18, 2026
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