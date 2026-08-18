पंचकूला में भारी बारिश से खटौली नदी का पुल टूटा, पुलिस ट्रेनिंग कैंप का पुल भी बहा; युवक लापता

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के पंचकूला में मंगलवार को मूसलाधार वर्षा से भारी नुकसान हुआ। बरवाला कस्बे में खटौली नदी के पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया तो नाडा साहिब गुरुद्वारा के पास पुलिस ट्रेनिंग कैंप का पुल बह गया।

वहीं, नाले में दो युवक बह गए, जिनमें से एक को सुरक्षित बचा लिया गया। दूसरे युवक का रात आठ बजे तक पता नहीं चल पाया। कालका में भी सुखना नदी के बहाव में पुल का हिस्सा बह गया और तीन मकान ढह गई। कई मकानों के ढहने का खतरा बना है।

नाले में पानी के बहाव में बहने वाला युवक राजीव कॉलोनी का रहने वाला राजेश कुमार है। रेस्क्यू टीमों की ओर से आसपास के इलाकों और पानी के बहाव वाले हिस्सों में राजेश कुमार की तलाश की जा रही है। भारी बारिश और बरसाती नालों में बढ़ते जलप्रवाह को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।