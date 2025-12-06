हरियाणा: अतिरिक्त उपायुक्तों की नियुक्तियों में HCS अधिकारियों का मर रहा हक, सिर्फ चार जिलों में दी है जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विभिन्न जिलों में अतिरिक्त उपायुक्तों (एडीसी) की नियुक्तियों में हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) यानी एचसीएस अधिकारियों की हकमारी हो रही है। प्रदेश के 22 जिलों में से 15 में एडीसी पद एचसीएस काडर के लिए निर्धारित है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ चार एचसीएस अधिकारियों को ही यह जिम्मेदारी दी गई है।

15 जिलाें में आइएएस अधिकारियों को सरकार ने एडीसी लगाया हुआ है, जबकि छह जिलाें अंबाला, चरखी दादरी, कैथल, कुरुक्षेत्र, नूंह और महेंद्रगढ़ जिले में अतिरिक्त उपायुक्त का पद रिक्त है। प्रदेश के सभी 22 जिला मुख्यालयों में एडीसी का स्थायी पद स्वीकृत है, जो जिला प्रशासन में उपायुक्त के बाद दूसरा सबसे बड़ा उच्च प्रशासनिक पद होता है।

एडीसी के पास जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी भी होती है। अक्टूबर 2020 में प्रदेश सरकार द्वारा जारी एचसीएस काडर संख्या आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 15 जिलों में एडीसी पद पर सिलेक्शन ग्रेड/सुपर टाइम स्केल अर्थात नौ से 18 वर्षों या इससे ऊपर की सेवा वाले एचसीएस अधिकारी तैनात किए जा सकते हैं।

यानी कि वर्तमान में 2016 बैच तक के अधिकारी एडीसी लगाए जा सकते हैं। इसके बावजूद चार जिलों में ही गुरुग्राम में 2002 बैच के एचसीएस वत्सल वशिष्ठ और झज्जर में समान बैच के जग निवास, फतेहाबाद में 2004 बैच के अनुराग ढालिया और यमुनानगर में नवीन कुमार आहूजा को एडीसी लगाया हुआ है।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट और प्रशासनिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि दिसंबर 2018 में जारी आदेश के अनुसार एडीसी के केवल सात पद आइएएस अधिकारियों के लिए निर्धारित हैं, लेकिन वर्तमान में सीनियर स्केल प्राप्त 12 आइएएस अधिकारियों को एडीसी पद की जिम्मेदारी मिली हुई है।

इनमें 2018 बैच के आइएएस वीरेंद्र सिंह सहरावत सिरसा और सतबीर सिंह फरीदाबाद में, 2019 बैच के जयदीप कुमार पलवल में, 2020 बैच के चार आइएएस दीपक बाबूलाल करवा भिवानी, सी. जयशारधा हिसार, पंकज पानीपत और राहुल मोदी रेवाड़ी में तैनात हैं।