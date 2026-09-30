हरियाणा के श्रमिकों को बड़ी राहत, समय पर मिलेगा कन्यादान-छात्रवृत्ति सहित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ; नया पोर्टल तैयार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के निर्माण श्रमिकों के लिए राहत की खबर है। हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के नए पोर्टल को तैयार कर योजनाओं को अपडेट किया गया है। आने वाले दिनों में पंजीकृत श्रमिकों को रिन्यूवल (नवीनीकरण) के लिए आनलाइन फीस जमा कराने की सुविधा उपलब्ध होगी।

इससे श्रमिकों को रिन्यूवल प्रक्रिया के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। श्रमिकों को कन्यादान, छात्रवृत्ति सहित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलने का भरोसा बैठक में दिलाया गया। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्माण एवं मनरेगा मजदूरों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में बोर्ड के पोर्टल की समस्याओं, श्रमिकों के पंजीकरण, लंबित लाभ, 90 दिन की वेरिफिकेशन प्रक्रिया और प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण को लेकर मजदूर प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखीं।

पात्र लाभार्थियों को परेशानी न होने देने के दिए निर्देश मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र श्रमिकों को कन्यादान, छात्रवृत्ति सहित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले। उन्होंने लंबित मामलों का नियमानुसार समाधान करने तथा पात्र लाभार्थियों को अनावश्यक परेशानी नहीं होने देने के निर्देश दिए। बैठक में जिलास्तर पर मजदूरों की शिकायतों के निवारण के लिए गठित कमेटियों के कामकाज की समीक्षा की गई।

मंत्री गंगवा ने शिकायतों का स्थानीय स्तर पर प्रभावी ढंग से समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र श्रमिक तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। 90 दिन की वेरिफिकेशन प्रक्रिया, पंजीकरण तथा अन्य प्रक्रियाओं में जहां सुधार की जरूरत होगी, वहां आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।