    Haryana News: पानी बचाने में अव्वल साबित हुआ हरियाणा, चार नेशनल अवार्ड जीते

    By Anurag Aggarwa Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 01:35 PM (IST)

    हरियाणा ने पानी बचाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चार राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य को यह सम्मान दिया। 'अटल भूजल योजना' और 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के सफल कार्यान्वयन से जल प्रबंधन में सुधार हुआ है। इन पुरस्कारों से हरियाणा को जल संरक्षण के क्षेत्र में और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

    Hero Image

    पानी बचाने में अव्वल साबित हुआ हरियाणा (जागरण फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा ने जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत की है। केंद्र सरकार की ओर से घोषित नेशनल वाटर अवार्ड्स-2024 में हरियाणा को तीन अलग-अलग कैटेगरी में चार अवार्ड मिले हैं। यह सम्मान 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा प्रदान किए जाएंगे। जल संसाधन संरक्षण में उल्लेखनीय पहल करने वाले राज्यों और संस्थानों को दिए जाने वाले इन पुरस्कारों में हरियाणा ने देशभर में तीसरा स्थान हासिल किया है।

    राष्ट्रीय स्तर पर घोषित परिणामों के अनुसार, ‘बेस्ट स्टेट’ श्रेणी में महाराष्ट्र पहले और गुजरात दूसरे स्थान पर रहा, जबकि हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है। यह उपलब्धि राज्य में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और सिंचाई दक्षता को लेकर चलाए जा रहे अभियानों का परिणाम है। राज्य सरकार द्वारा ‘जल ही जीवन है’ अभियान और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं ने इस दिशा में बड़ा योगदान दिया है।

    ‘बेस्ट इंस्टीट्यूट’ (स्कूल व कालेज छोड़कर) कैटेगरी में हरियाणा ने पहला स्थान (फर्स्ट ज्वाइंट विनर) प्राप्त किया है। यह सम्मान हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को जल संरक्षण और कृषि जल प्रबंधन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए मिला है।

    इस श्रेणी में हरियाणा के साथ गुजरात की आइआइटी गांधीनगर, गोवा का आइसीएआर, राजस्थान का बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, जम्मू-कश्मीर की इस्लामिक यूनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलाजी (अवंतिपुरा), असम राइफल्स (मणिपुर) और उड़ीसा के रिजनल चीफ कंजर्वेटर आफ फारेस्ट ब्रह्मपुर सर्कल का भी चयन हुआ है।

    ‘बेस्ट इंडस्ट्री’ कैटेगरी में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस श्रेणी में द्वितीय और तृतीय स्थान दोनों हरियाणा को मिले हैं। जहां गुरुग्राम स्थित हीरो मोटो-कार्प लिमिटेड को दूसरे स्थान पर चुना गया है, वहीं झज्जर पावर लिमिटेड को तीसरे स्थान के लिए चयनित किया गया है। इस कैटेगरी में तमिलनाडु की अपोलो टायर्स लिमिटेड देशभर में प्रथम रही।