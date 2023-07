Haryana Weather Update: प्रदेश में चार दिनों तक एक्टिव रहेगा मानसून, झमाझम बरसेंगे बदरा; येलो अलर्ट जारी

Haryana Weather Update हरियाणा में मानसून की बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानूमान के मुताबिक हरियाणा में अगले चार दिनों तक झमाझम बारिश होती रहेगी। विभाग के पूर्वानूमान के मुताबिक उत्तरी हरियाणा के चंडीगढ़ पंचकुला अंबाला यमुनानगर कुरूक्षेत्र कैथल और करनाल में कल और परसो तेज बारिश की संभावना जताई गई।

प्रदेश में चार दिनों तक एक्टिव रहेगा मानसून

HighLights हरियाणा में अगले चार दिनों तक मानसून एक्टिव रहेगा। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश में इस साल सबसे अधिक बारिश हुई है।

चंडीगढ़, ऑनलाइन डेस्क। Haryana Weather Update: हरियाणा में मानसून की बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं, आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानूमान के मुताबिक हरियाणा में अगले चार दिनों तक झमाझम बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के चलते सात दिनों के भीतर बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट आएगी। इन जिलों में कल और परसो होगी तेज बारिश मौसम विभाग का कहना है कि इस साल पिछले साल के मुताबिक सबसे अधिक बारिश हुई है। विभाग के पूर्वानूमान के मुताबिक उत्तरी हरियाणा के चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, कैथल और करनाल में कल और परसो तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं, इन क्षेत्रों में बिजली भी चमकने के आसार हैं। प्रदेश के जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें उत्तर हरियाणा और दक्षिण व दक्षिण-पूर्व हरियाणा के जिले भी शामिल हैं। यदि बारिश होती है इन जिलों के लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अंबाला में सबसे अधिक हुई बारिश मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक इस साल राज्य के 12 जिलों के 1,354 स्थानों पर बाढ़ आई है। हरियाणा सरकार ने पहली बार राज्य के इतिहास में बाढ़ की घोषणा की है। बुधवार शाम जारी एक पत्र के अनुसार, बाढ़ ने राज्य के 12 जिलों में 1,354 स्थानों को प्रभावित किया है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अंबाला में 315 स्थानों पर, कुरूक्षेत्र में 298 स्थानों पर और यमुनानगर में 221 स्थानों पर सबसे अधिक बाढ़ हुई है। बाढ़ से कितने स्थान प्रभावित? बाढ़ ने कैथल जिले में 128 स्थानों, फतेहाबाद में 94 स्थानों और पंचकुला में 84 स्थानों को प्रभावित किया है। करनाल जिले में 66 स्थानों, फरीदाबाद में 54 स्थान, पलवल में 32 , सोनीपत में 25 , सिरसा में 23 और पानीपत में 14 बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। '

Edited By: Preeti Gupta