Haryana Weather Update: दो दिनों में बदलेगा मौसम का मिजाज; बारिश की संभावना, कई जिलों में अलर्ट जारी

Haryana Weather Update हरियाणा में आने वाले दो दिनों में मानसून फिर से एक्टिव रहेगा। कुछ जिलों में हल्की से माध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 25 जुलाई से 28 तक तेज बारिश होने की संभावना है। आज तापमान न्यूनतम 27 से 29 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। बता दें कि आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा।

Haryana Weather Update: दो दिनों में बदलेगा मौसम का मिजाज

