Haryana Weather Today: प्रदेश के छह जिलों में आज तेज बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी; घग्गर फिर उफान पर

Haryana Weather Today हरियाणा में मानसून की बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। प्रदेश के आज छह जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने उत्तरी हरियाणा के छह जिले पंचकूला अंबाला यमुनानगर कैथल कुरुक्षेत्र व करनाल में येलो अलर्ट जारी किया है। घग्गर नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है।

