हरियाणा वक्फ बोर्ड पर हाईकोर्ट का 'टाइमर', सरकार को तीन महीने के भीतर करना होगा पुनर्गठन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में लगभग पांच वर्षों से लंबित वक्फ बोर्ड के गठन से जुड़ा विवाद अब सुलझ गया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन माह के भीतर वक्फ अधिनियम के अनुसार हरियाणा वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले की शुरुआत मार्च 2020 में हुई थी, जब हरियाणा सरकार ने वक्फ बोर्ड का गठन किया था। उक्त अधिसूचना को एडवोकेट मोहम्मद अरशद ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसके पश्चात अदालत ने उस अधिसूचना पर स्थगन आदेश जारी किया था।

उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने वक्फ अधिनियम की धारा 99 के तहत एक प्रशासक नियुक्त कर दिया। बाद में सितंबर 2024 में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी कर पुनः वक्फ बोर्ड का गठन करते हुए छह सदस्यों को नामित किया।