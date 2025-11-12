Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतों में चलेगा विशेष सफाई अभियान,कूड़े को अलग-अलग करने की योजनाएं होंगी लागू

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:26 PM (IST)

    हरियाणा के असंध से भाजपा विधायक योगेंद्र सिंह राणा ने ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स के चेयरमैन का पद संभाला। उन्होंने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर गांवों में विशेष सफाई अभियान चलाने की घोषणा की, जिसमें गलियों, तालाबों की सफाई और कूड़ा प्रबंधन शामिल है। यह कार्यभार उन्हें चंडीगढ़ में स्पीकर हरविन्द्र कल्याण और अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में सौंपा गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    योगेंद्र राणा ने संभाला कार्यभार, हरियाणा के गांवों में सफाई अभियान

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स के चेयरमैन के रूप में असंध के भाजपा विधायक योगेंद्र सिंह राणा ने कार्यभार संभाल लिया है। राणा ने कहा कि हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर प्रदेश भर के गांवों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके तहत गांवों की गलियों, तालाबों की सफाई, शहरों की तर्ज पर कूड़े को अलग-अलग करने की योजनाएं लागू की जाएंगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 स्थित पंचायत भवन में विधायक योगेंद्र राणा को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविन्द्र कल्याण, पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप, नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी और भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कराया।

     