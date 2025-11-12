हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतों में चलेगा विशेष सफाई अभियान,कूड़े को अलग-अलग करने की योजनाएं होंगी लागू

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स के चेयरमैन के रूप में असंध के भाजपा विधायक योगेंद्र सिंह राणा ने कार्यभार संभाल लिया है। राणा ने कहा कि हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर प्रदेश भर के गांवों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।

इसके तहत गांवों की गलियों, तालाबों की सफाई, शहरों की तर्ज पर कूड़े को अलग-अलग करने की योजनाएं लागू की जाएंगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 स्थित पंचायत भवन में विधायक योगेंद्र राणा को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविन्द्र कल्याण, पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप, नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी और भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कराया।