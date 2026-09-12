हरियाणा के विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मियों के वेतन की विसंगतियां होंगी दूर, सिफारिशों को दिया गया अंतिम रूप

जागरण संवाददाता, रोहतक। विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमान में विसंगतियों को दूर करने की दिशा में शुक्रवार को अहम कदम उठाया गया।

महर्षि दयानंद विवि, रोहतक में वेतनमान विसंगतियों को लेकर गठित रजिस्ट्रार समिति की बैठक में विश्वविद्यालयों से मिले आंकड़ों और रिकार्ड की बारीकी से जांच के बाद समिति ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया।

बैठक की अध्यक्षता समिति के संयोजक और एमडीयू के रजिस्ट्रार प्रो. संदीप बंसल ने की। बैठक में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पदों, वेतनमान और लागू व्यवस्थाओं की तुलनात्मक स्थिति पर मंथन किया गया। सदस्यों ने अपने-अपने विश्वविद्यालयों से आंकड़े और तथ्य समिति के समक्ष रखे। बैठक में उन बिंदुओं की समीक्षा की गई, जहां समान प्रकृति के पदों पर कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमान में अंतर सामने आया है।