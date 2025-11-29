Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद, स्टार्टअप के मामले में सातवां स्थान, CM सैनी का दावा, स्वदेशी अपनाने पर जोर

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 06:04 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हरियाणा में 7.66 लाख से अधिक उद्योग लगे हैं, जिनसे 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सरकार ने उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है और स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, जिससे हरियाणा स्टार्टअप के मामले में सातवें स्थान पर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पंचकूला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल में विधि प्रकोष्ठ के समिनार में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी व अन्य।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद है और स्टार्टअप के मामले में सातवां स्थान है। यह दावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है।वे शनिवार को पंचकूला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल में विधि प्रकोष्ठ के समिनार को संबोधित कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सैनी ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य एक राष्ट्रवादी विचार, जन आंदोलन और राष्ट्रीय जागरण है। उन्होंने कहा कि हम अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करके ही देश को हर तरह से आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

    मुख्यमंत्री कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलीयन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के हर नागरिक को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होना होगा। चाहे उद्योग, शिक्षा, कौशल, व्यापार, हमारा वाणिज्य, तकनीकी, प्रोद्योगिकी के अलावा हर क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेगा तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा।

    7.66 लाख उद्योग लगे, 39 लाख लोगों को रोजगार दिया

    नायब सैनी ने कहा कि हमारी योजनाओं का परिणाम है कि देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद हरियाणा बना है। हरियाणा में 7 लाख 66 हजार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगे हैं और इन उद्योगों ने लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है।

    नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए कानूनी और नियामक सरलीकरण के माध्यम से ई-डूइंग बिजनेस का इको सिस्टम भी तैयार किया है। यह कानूनी रूपरेखा उद्यमियों में हमारी सरकार के प्रति विश्वास को और बढ़ाती है।

    उद्यामियों को 400 करोड़ की वित्तीय सहायता

    सीएम ने कहा हमारी सरकार ने उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के तहत उद्यामियों को 400 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पहुंचाने का काम भी किया है। नायब सैनी ने कहा कि उद्योग क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल भी लाॅन्च किया है।

    अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। सैनी ने कहा कि हमारी स्टार्टअप, एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है। युवाओं की प्रतिभा से आज हरियाणा स्टार्टअप की संख्या के मामले में भारत में सातवें स्थान पर पहुंचा है। हरियाणा में आज साढ़े 9 हजार मान्यता प्राप्त स्टार्टअप काम कर रहे हैं।

    सेमिनार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर और संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक गोपाल शर्मा और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संयोजक पर्व शर्मा भी मौजूद रहे।