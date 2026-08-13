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    हरियाणा में बागवानी विभाग का बदला जाएगा नाम, 1000 एकड़ में होगा स्मार्ट तरीक से उत्पादन

    By Sudhir Tanwar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 03:57 PM (IST)

    हरियाणा सरकार संरक्षित खेती, एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स जैसी स्मार्ट बागवानी तकनीकों को बढ़ावा देगी। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. 1000 एकड़ में स्मार्ट बागवानी तकनीकों को बढ़ावा देने का लक्ष्य।

    2. बागवानी विभाग का नाम बदलकर "बागवानी एवं विपणन विभाग" किया जाएगा।

    3. किसानों को मशरूम इकाइयों पर 40-50% तक सब्सिडी मिलेगी।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में स्मार्ट बागवानी तकनीकों यथा संरक्षित खेती, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीनहाउस और वर्टिकल फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस साल लगभग 1000 एकड़ क्षेत्र में स्मार्ट बागवानी का लक्ष्य रखा गया है।

    कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि नई बागवानी नीति तैयार की जा रही है, जिसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा आज सफेद बटन मशरूम उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में तेजी से जगह बना रहा है।

    राज्य सरकार किसानों को मशरूम इकाइयां स्थापित करने के लिए 40 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है। अनुसूचित जाति के किसानों को बागवानी के लिए 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है।

    कृषि मंत्री ने बताया कि बागवानी फसलों के उत्पादन से लेकर उनके मूल्य संवर्धन और बाजार में सही विपणन तक किसानों को बेहतर संस्थागत सहयोग देने के उद्देश्य से विभाग के ढांचे में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत विभाग का पुनर्गठन कर इसे नया नाम “बागवानी एवं विपणन विभाग” देने का प्रस्ताव है।

    उन्हाेंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर बागवानी फसलों का पंजीकरण पूरे साल खुला रहेगा। इससे किसान आसानी से अपनी फसलों का ब्योरा दर्ज करा सकेंगे। फसलों के बेहतर भंडारण, कीमतों में स्थिरता बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित 'कोल्ड चेन नीति'' भी लागू की जाएगी।