हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, नौ नए उप स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे; एक उपस्वास्थ्य केंद्र होगा अपग्रेड

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में दूरदराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए नौ नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इनमें से सात उप स्वास्थ्य केंद्र नूंह जिले और एक-एक सिरसा और रेवाड़ी में खोले जाएंगे। इसके अलावा गुरुग्राम के गांव रणसीका स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा बढ़ाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नूंह के गांव रानिका, देवला नंगली, महुं, गौधोला, लफुरी, बड़ेड और चीला, रेवाड़ी में भांडोर तथा सिरसा के गांव मोचीवाली में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। नए उप स्वास्थ्य केंद्र बनने से मातृ-शिशु देखभाल, नियमित टीकाकरण और प्राथमिक उपचार की पहुंच आसान होगी।

वहीं, स्पेशल हाई पावर्ड परचेज कमेटी ने हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से 97 करोड़ मूल्य की 117 किस्म की आवश्यक दवाओं की खरीद को स्वीकृति दी है। इनमें इंजेक्टेबल दवाएं, एंटीबायोटिक्स, एंटीसाइकोटिक, एंटीडायबिटिक, कार्डियोवैस्कुलर और अन्य दवाएं शामिल हैं। उन्नत रक्त जांच एवं नैदानिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कमेटी ने पीजीआइएमएस रोहतक के ब्लड बैंक सेंटर के लिए दो करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से एक आइडी-एनएटी की खरीद को मंजूरी दी गई है। ॉ