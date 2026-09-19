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अनाज का एक दाना भी नहीं होगा खराब, हरियाणा में 290 करोड़ से बनेंगे आधुनिक साइलो और नए गोदाम

By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Sat, 19 Sep 2026 04:47 AM (IST)

हरियाणा में तीन लाख टन अनाज भंडारण क्षमता वाले नए गोदाम बनाए जाएंगे, जिसमें अंबाला-शाहबाद में साइलो और यमुनानगर में निर्माणाधीन साइलो शामिल हैं।

तीन लाख टन अनाज रखने के लिए बनेंगे नए गोदाम।

तीन लाख टन अनाज रखने के लिए बनेंगे नए गोदाम।

HighLights

  1. हरियाणा में तीन लाख टन अनाज क्षमता के नए गोदाम बनेंगे

  2. अंबाला-शाहबाद क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर नया साइलो बनेगा

  3. 290 करोड़ रुपये से गोदामों का निर्माण और पुराने का नवीनीकरण होगा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में तीन लाख टन अनाज रखने के लिए नए गोदाम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बजट घोषणा को सिरे चढ़ाने के लिए तेजी से काम चल रहा है।

अंबाला-शाहबाद क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर साइलो बनाया जाएगा। यमुनानगर में निर्माणाधीन साइलो का काम भी निर्धारित अवधि में पूरा होने की उम्मीद है।

सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन मोहनलाल कौशिक ने हरियाणा राज्य वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की समीक्षा बैठक में कहा कि निगम द्वारा 180 करोड़ रुपये की लागत से दो लाख 30 हजार 508 एमटी के नए गोदाम बनाने तथा एक लाख 43 हजार 664 एमटी के गोदामों का नवीनीकरण करने की योजना तैयार की गई है।

इस पर 110.68 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इस प्रकार कुल 290 करोड़ रुपये नए गोदाम बनाने और पुराने गोदामों के जीर्णोद्धार पर खर्च की जा रही है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे प्रदेश के गोदामों का पाक्षिक एवं मासिक निरीक्षण सुनिश्चित करें ताकि अनाज को सुरक्षित रखा जा सके और एक भी दाना खराब न हो। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा गत वर्ष प्रदेश की 86 मंडियों के माध्यम से 10.32 लाख टन धान की एमएसपी पर खरीद की गई।

इसके अलावा पिछले सालों में बाजरा एवं गेहूं की भी खरीद की गई। उन्होंने बताया कि 124 स्थलों पर 28.30 लाख एमटी क्षमता के गोदामों में अनाज का भंडारण किया जा रहा है। इसमें 19.15 लाख एमटी निगम के गोदाम तथा 5.45 लाख एमटी प्राइवेट गोदाम शामिल है।