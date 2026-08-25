हरियाणा में गैंगस्टरों पर STF का शिकंजा, 8 महीने में 512 अपराधी गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में संगठित अपराध और गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस वर्ष एक जनवरी से 24 अगस्त तक एसटीएफ ने 512 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

इनमें 55 मोस्ट वांटेड अपराधी, 270 गैंगस्टर व गैंग सदस्य तथा 187 अन्य जघन्य अपराधों में शामिल आरोपित हैं। पुलिस की कार्रवाई का दायरा केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराधियों के पूरे तंत्र, उनके सहयोगियों, हथियारों की आपूर्ति और आर्थिक स्रोतों तक पहुंचने पर भी जोर दिया जा रहा है।

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि प्रदेश में संगठित अपराध और फिरौती के खिलाफ शून्य सहनशीलता (जीरो टालरेंस) की नीति है। किसी भी व्यक्ति, व्यापारी या कारोबारी को धमकी देकर फिरौती मांगने की कोशिश को गंभीरता से लिया जा रहा है और ऐसी सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों का उद्देश्य लोगों में भय पैदा करना हो या गैंग के जरिए अपना वर्चस्व कायम करना, पुलिस किसी भी सूरत में ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि एसटीएफ को संगठित अपराध और फिरौती के मामलों में विशेष रूप से सक्रिय किया गया है। खुफिया सूचनाओं, तकनीकी निगरानी, अंतरराज्यीय समन्वय और जमीनी कार्रवाई के जरिए अपराधियों के नेटवर्क पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। विदेशों में छिपे अपराधियों को भारत वापस लाने और संभावित गंभीर अपराधों को वारदात से पहले रोकने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विदेशों में छिपे अपराधियों पर भी कार्रवाई, 109 फिरौती के मामले सामने आए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) संजय कुमार के अनुसार, वर्ष 2024 से अब तक एसटीएफ ने कुल 1,972 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें 369 मोस्ट वांटेड व इनामी अपराधी, 1,063 गैंगस्टर व गैंग सदस्य और 540 जघन्य अपराधों में शामिल आरोपित हैं।

गैंग सदस्यों की गिरफ्तारी का आंकड़ा भी लगातार बढ़ा है। वर्ष 2024 में 323, वर्ष 2025 में 470 और वर्ष 2026 में अब तक 270 गैंगस्टर व गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 12 गैंगस्टरों को विदेश में हिरासत में लिया गया एसटीएफ के पुलिस महानिरीक्षक सतीश बालन ने बताया कि विदेश में बैठकर आपराधिक गतिविधियां संचालित करने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2025-26 में अब तक 21 गैंगस्टरों को निर्वासन अथवा प्रत्यर्पण के माध्यम से भारत लाया गया है।

इनमें 14 गैंगस्टर वर्ष 2026 में वापस लाए गए हैं। इसके अलावा 12 गैंगस्टरों को विदेश में हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसियों और संबंधित विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है।