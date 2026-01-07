Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरियाणा STF को बड़ी कामयाबी, कुख्यात गैंगस्टर अमन भैंसवाल गिरफ्तार; इंटरपोल ने जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:41 PM (IST)

    हरियाणा एसटीएफ ने कुख्यात गैंगस्टर अमन भैंसवाल को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। अमन के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हरियाणा एसटीएफ ने कुख्यात गैंगस्टर अमन भैंसवाल को किया गिरफ्तार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा एसटीएफ को बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली है। कुख्यात गैंगस्टर अमन भैंसवाल को हरियाणा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है।

    बता दें कि अमन भैंसवाल के खिलाफ इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। अमन भैंसवाल के पकड़े जाने के बाद विदेशी धरती पर बैठे गैंगस्टर पर नकेल कसी जाएगी। अन्य गैंगस्टरों के बारे में भी पता चलेगा और जल्द उनको भी भारत लाया जाएगा।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।