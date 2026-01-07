हरियाणा STF को बड़ी कामयाबी, कुख्यात गैंगस्टर अमन भैंसवाल गिरफ्तार; इंटरपोल ने जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस
हरियाणा एसटीएफ ने कुख्यात गैंगस्टर अमन भैंसवाल को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। अमन के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा एसटीएफ को बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली है। कुख्यात गैंगस्टर अमन भैंसवाल को हरियाणा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है।
बता दें कि अमन भैंसवाल के खिलाफ इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। अमन भैंसवाल के पकड़े जाने के बाद विदेशी धरती पर बैठे गैंगस्टर पर नकेल कसी जाएगी। अन्य गैंगस्टरों के बारे में भी पता चलेगा और जल्द उनको भी भारत लाया जाएगा।
