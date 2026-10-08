हरियाणा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर, लाखों में इनाम पाना है तो 5 नवंबर तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

पात्र महिलाएं विभागीय पोर्टल पर 5 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। पंचकूला के उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को 21 हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

पात्र महिलाओं से निर्धारित समय सीमा में आवेदन करने की अपील की। उपायुक्त ने बताया कि सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत एक महिला को पांच लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के तहत 1.50 लाख रुपये, जबकि कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार और बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के तहत एक-एक लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

इसी प्रकार लाइफ टाइम अचीवर अवाॅर्ड के तहत एक पुरस्कार के लिए 51 हजार रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी श्रेणी में चार, सामाजिक कार्यकर्ता श्रेणी में चार और महिला उद्यमी श्रेणी में दो पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन श्रेणियों में प्रत्येक विजेता को 21-21 हजार रुपये और प्रशस्ति पत्र मिलेगा।

wcdhry.gov.in पर जाकर करें आवेदन उपायुक्त ने बताया कि पात्र महिलाएं wcdhry.gov.in पर 5 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के बाद पात्र उम्मीदवारों के नाम निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा, पंचकूला को भेजे जाएंगे।