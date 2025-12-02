'स्टेडियमों की जर्जर हालत की वजह से दो होनहार खिलाड़ियों की जान गई', भूपेंद्र हुड्डा ने BJP पर साधा निशाना

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है।

स्टेडियमों की जर्जर हालत की वजह से दो होनहार खिलाड़ियों की जान गई है। खिलाड़ियों की जिंदगी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा।

इसलिए 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की रैली के बाद वे पूरे प्रदेश के स्टेडियमों का दौरा करेंगे और खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली का मुद्दा जोर-शोर से उठाएंगे।

सोमवार को अपने निवास पर मीडिया से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि बहादुरगढ़ और लाखनमाजरा में बास्केटबाल खेलते समय दो युवा खिलाड़ियों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है।

इसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है क्योंकि सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा 12 लाख रुपये की ग्रांट दिए जाने के बावजूद ग्राउंड और पोल की हालत सुधारने का काम नहीं किया।

यह कोई साधारण दुर्घटना या सामान्य मृत्यु नहीं, बल्कि सरकारी लापरवाही की वजह से हुई हत्या है। पूरे मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

दोनों मृतक खिलाड़ियों के परिजनों को तुरंत सरकारी नौकरी और पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाए। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय खेलों के लिए जो विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था, उसका रख-रखाव तक भाजपा सरकार ने नहीं किया।