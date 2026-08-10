बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से निपटने के लिए हरियाणा तैयार, UHBVN ने दूसरे राज्यों से मांगा तकनीकी स्टाफ

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। बिजली कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के दौरान आपूर्ति सुचारु बनाए रखने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यूएचबीवीएन के मुख्य अभियंता, प्रशासन की ओर से दूसरे राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों और विभागों से अधिकतम तकनीकी स्टाफ उपलब्ध करवाने के लिए समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं।

यूएचबीवीएन ने जेई, एएफएम, एलएम, एएलएम, एसएसए, एएसएसए और एसए स्तर के तकनीकी कर्मचारियों की सेवाएं उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। पत्र में संबंधित अधिकारियों को कहा गया है कि हड़ताल की अवधि के दौरान किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिकतम तकनीकी स्टाफ के साथ आवश्यक आकस्मिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

इन विभागों को सौंपी जिम्मेदारी इसके लिए अलग-अलग अधिकारियों को दूसरे राज्यों के पावर डिस्काम और बिजली विभागों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। सीपीडीएल चंडीगढ़ और उत्तराखंड पावर डिपार्टमेंट से तकनीकी स्टाफ उपलब्ध करवाने का समन्वय मुख्य अभियंता, आपरेशन, यूएचबीवीएन पंचकूला को करना है।

उत्तर प्रदेश पावर डिपार्टमेंट लखनऊ से स्टाफ की व्यवस्था के लिए मुख्य अभियंता ,आपरेशन, यूएचबीवीएन रोहतक को जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह राजस्थान पावर डिपार्टमेंट और यूपी पावर कारपोरेशन लखनऊ से स्टाफ के लिए मुख्य अभियंता आपरेशन डीएचबीवीएन हिसार तथा उत्तराखंड पावर डिपार्टमेंट और एनडीएमसी दिल्ली से तकनीकी स्टाफ के लिए मुख्य अभियंता आपरेशन, डीएचबीवीएन दिल्ली को समन्वय करना है।

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