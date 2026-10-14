हरियाणा के प्राथमिक स्कूलों को सफाई के लिए मिलेंगे ₹8000 प्रति महीना, शिक्षा मंत्री का एलान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अब सफाई व्यवस्था बेहतर होगी। साफ-सफाई के लिए शिक्षा विभाग ने बजट जारी कर दिया है। इस राशि से हाउसकीपिंग, छत और शौचालयों की सफाई, खेल के मैदानों का रखरखाव तथा जल निकासी के इंतजाम किए जाएंगे।

शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने बताया कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक कार्यकर्ता कार्यरत नहीं हैं, वहां व्यवस्थाएं सुचारू रखने के लिए ‘स्वच्छ प्रांगण’ योजना के तहत प्रति विद्यालय प्रति माह 8000 रुपये जारी किए गए हैं। विभाग ने यह बजट सीधे जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी (बीसीओ) के रूप में जारी किया है।