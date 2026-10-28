हरियाणा में 279 राजकीय प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बदला, अब अंग्रेजी माध्यम से होगी पढ़ाई

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में 279 राजकीय प्राथमिक स्कूलों का दर्जा प्रदेश सरकार ने बदल दिया है। इनमें से 202 स्कूलों का नाम अब मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं प्रारंभिक अंग्रेजी प्राथमिक विद्यालय होगा। इसी तरह 77 स्कूलों की नई पहचान मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय के रूप में होगी।

शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्कूलों को मॉडल संस्कृति, पीएमश्री और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं प्रारंभिक अंग्रेजी शिक्षा स्कूलों से जोड़ने की दिशा में यह कदम उठाया है। इनमें वे स्कूल भी शामिल हैं, जो मॉडल संस्कृति, पीएमश्री या मुख्यमंत्री उत्कृष्टता स्कूलों के परिसर में अथवा उनके समीप स्थित हैं।

हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सेक्शन की होगी व्यवस्था संबंधित स्कूलों में पहली कक्षा की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। दूसरी कक्षा से आगे सभी कक्षाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के एक-एक सेक्शन की व्यवस्था होगी। इससे स्कूलों में दोनों माध्यमों में पढ़ाई का प्रविधान रहेगा।