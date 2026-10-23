हरियाणा में बिजली संकट के बीच स्थास्थ्य सेवाएं भी बिगड़ने का डर, नर्सिंग ऑफिसर्स का हड़ताल को समर्थन

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में बिजली संकट के बीच स्वास्थ्य सेवाएं भी बिगड़ने की डर पैदा हो गया है, क्योंकि बिजली वितरण प्रणाली के निजीकरण के विरोध में चल रही बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने समर्थन दिया है।

एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिजली विभाग को पत्र लिखकर निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की है। एसोसिएशन ने पत्र में कहा कि हरियाणा बिजली नियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा गुरुग्राम और नूंह जिलों की बिजली वितरण प्रणाली निजी कंपनियों को सौंपने का निर्णय जनहित को प्रभावित कर सकता है।

बिजली कर्मचारी यूनियनों की ओर से इस फैसले के विरोध में किए जा रहे संघर्ष और हड़ताल का एसोसिएशन समर्थन करती है। एसोसिएशन के अनुसार बिजली जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवा का निजीकरण किसानों, मजदूरों, गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के साथ कर्मचारियों को भी प्रभावित कर सकता है।