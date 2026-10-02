हरियाणा पॉलिटेक्निक तबादला नीति पर हाई कोर्ट का कड़ा रुख, सरकार से मांगी जानकारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के अलग-अलग पॉलिटेक्निक में विभिन्न ट्रेडों में तैनात फोरमैन इंस्ट्रक्टरों को एक संयुक्त कैडर मानकर ऑनलाइन तबादला ड्राइव में शामिल करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूरी जानकारी मांगी है।

याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में दलील दी कि अलग-अलग ट्रेडों के कर्मचारियों को जोड़कर कैडर की संख्या 80 से अधिक दिखाना तबादला नीति के प्रविधानों के विपरीत है। मामले की अगली सुनवाई छह अक्टूबर को होगी।



जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि उन्हें 14 जुलाई 2026 को वर्कशाप इंस्ट्रक्टर के पद से फोरमैन इंस्ट्रक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया था।

कैडर की संख्या 80 होना जरूरी ऑनलाइन तबादला नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी विशेष ट्रेड या विषय में कैडर की संख्या 80 से अधिक होने पर ही संबंधित तबादला ड्राइव लागू होती है।



याचिकाकर्ताओं ने बताया कि इससे पहले विभाग ने वर्कशाप इंस्ट्रक्टरों को अलग-अलग ट्रेडों में होने के बावजूद एक साथ जोड़कर तबादला ड्राइव में शामिल करने का प्रयास किया था। इसे जयबीर सिंह व अन्य बनाम हरियाणा सरकार मामले में हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस मामले में 27 फरवरी 2025 को फैसला हुआ था।