हरियाणा में सियासी घमासान, गरीब की रसोई से किसान की मंडी तक, विपक्ष के हमलों पर अनिल विज का पलटवार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सियासी तापमान बढ़ रहा है। गरीब परिवारों की रसोई में मिलने वाले सरसों तेल से लेकर मंडियों में धान की खरीद तक कांग्रेस और इनेलो ने भाजपा सरकार को घेरा है।

दूसरी ओर परिवहन, बिजली एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार की किसान नीतियों का बचाव किया और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर पलटवार किया।



कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीपीएल परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले दो लीटर सरसों तेल का वितरण बंद किए जाने का मुद्दा उठाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि पहले बड़ी संख्या में बीपीएल राशन कार्ड काटे गए और अब करीब 39.89 लाख परिवारों की आय जांच की जा रही है। सुरजेवाला ने कहा कि महंगाई के दौर में तेल जैसी बुनियादी सुविधा बंद होने से गरीब परिवारों के घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ेगा।



इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उनका आरोप है कि 22 सितंबर तक मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, जिससे किसान कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर हैं।