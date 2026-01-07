हरियाणा में पुलिसकर्मियों को बेटी की शादी के लिए मिलेंगे पांच लाख रुपये, नए DGP अजय सिंघल ने बताया प्लान

अनुराग अग्रवाल, पंचकूला। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल को जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए बैंक्वेट हॉल बुक करना पड़ा तो उनसे करीब पांच लाख की मांग की गई। विवाह उन्होंने धूमधाम से किया, लेकिन तभी उनके मन में विचार आया कि वे साधन-संपन्न हैं, इस पैसे का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन आम पुलिस कर्मचारी को यदि अपने बेटे या बेटी का विवाह करना हुआ तो वह इतनी धनराशि का भुगतान कैसे करेंगे।

उन्होंने उसी समय सोच लिया था कि यदि उन्हें मौका मिला तो वह पुलिस कर्मियों के परिवारजनों के लिए राज्य की प्रत्येक पुलिस लाइन में एक-एक बैंक्वेट हॉल और चार से पांच कमरों का निर्माण अवश्य कराएंगे। पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जब अजय सिंघल अपनी प्राथमिकताएं गिनवा रहे थे, तभी उन्होंने राज्य के करीब 90 हजार पुलिस कर्मियों के वेलफेयर (कल्याण) की योजना भी साझी की।

अपने इस अनुभव और चाह को सार्वजनिक किया। अजय सिंघल अब चूंकि कम से कम अगले दो साल राज्य के पुलिस प्रमुख रहने वाले हैं, इसलिए उन्होंने जिला पुलिस लाइनों में बैंक्वेट हॉल बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की संभावनाएं तलाश करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। पुलिस लाइनों में खाली पड़ी जमीन पर इन बैंक्वेट हॉल का निर्माण होगा, जहां पुलिसकर्मी शादियों के अलावा सामाजिक कार्यक्रम भी कर सकेंगे।

टॉप एजेंडे शामिल हैं पुलिस महानिदेशक ने पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं। पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाना और उनकी सामान्य समस्याओं को खत्म करना उनके टॉप एजेंडे में शामिल है। अजय सिंघल का कहना है कि पुलिस कर्मियों को बेटी की शादी के अवसर पर पांच लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए भी योजना बना ली गई है। पुलिस कर्मचारियों के जो बच्चे पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उनके लिए दो लाख रुपये तक के अनुदान की योजना बनाई जा रही है।

इसका सरकार के बजट पर किसी तरह तरह का विपरीत बोझ नहीं पड़ेगा। पुलिस महानिदेशक के अनुसार कई जिलों तथा पुलिस विंग में साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलने से कर्मचारी अक्सर तनाव में रहते हैं। सभी जिलों के एसपी को पालिसी बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं।