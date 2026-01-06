हरियाणा में जबरन SI रिटायरमेंट से जुड़ी याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- 'हम तथ्य जांच एजेंसी नहीं हैं'

Language
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:08 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बावजूद स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केवल आरोपों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि कर्मचारी से जबरन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कराई गई है। अदालत ने दो टूक कहा कि हाई कोर्ट तथ्य-जांच करने वाली संस्था की भूमिका नहीं निभा सकता।

    हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन बंसल ने यह आदेश एक पुलिस कर्मी की याचिका को खारिज करते हुए सुनाया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह 1991 में हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल के रूप में भर्ती हुए थे। लंबे सेवाकाल के दौरान पदोन्नति पाकर वह जुलाई 2025 में सब-इंस्पेक्टर के पद पर पहुंचे। उस समय उनकी तैनाती पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, सुनारिया (रोहतक) में थी। 29 जुलाई 2025 को उन्हें उनके मूल जिला रोहतक भेज दिया गया, जहां उन्होंने 20 अगस्त 2025 को कार्यभार संभाला।

    याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता पीजीआईएमएस, रोहतक से इलाज करवा रहे थे और चिकित्सकों ने उन्हें लाइट ड्यूटी की सलाह दी थी। इसी आधार पर उन्होंने पांच दिन के पूर्ण विश्राम अथवा अवकाश की मांग की और अनुरोध किया कि उन्हें पुलिस लाइन या किसी कार्यालय में समायोजित किया जाए, लेकिन इसके बजाय उन्हें थाना सिटी रोहतक में तैनात कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता का आरोप था कि 24 सितंबर 2025 को जब वह एसपी, रोहतक के समक्ष पेश हुए, तो उनसे कहा गया कि वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दें। अधिकारियों ने उसको 30 सितंबर 2025 से ही सेवानिवृत्ति लेने को मजबूर किया। इतना ही नहीं, उनसे तीन माह का वेतन भी जमा कराने को कहा गया, जो

    उन्होंने 2,46,945 रुपये के रूप में जमा किया। 29 सितंबर 2025 को उन्हें 30 सितंबर 2025 से प्रभावी रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया। हाईकोर्ट ने पूरे रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद कहा कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि पुलिस अधीक्षक, रोहतक ने याचिकाकर्ता से जबरन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन लिखवाया या तीन माह का वेतन जमा कराया।

    अदालत ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता पर वास्तव में उस समय दबाव बनाया गया था, तो वह तत्काल उच्च अधिकारियों अथवा अदालत का रुख कर सकते थे। कोर्ट ने विशेष रूप से यह तथ्य रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं तीन माह का वेतन जमा कराया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

    कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हाईकोर्ट यह तय नहीं कर सकता कि सेवानिवृत्ति का आवेदन स्वेच्छा से दिया गया या दबाव में, क्योंकि इसके लिए विस्तृत तथ्यात्मक जांच की आवश्यकता होगी, जो संभव नहीं है।इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है।