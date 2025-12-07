Language
    हरियाणा पुलिस ने की 826 जगहों पर रेड, 167 अपराधी गिरफ्तार; बनारस में साधू के वेश में रह रहा आरोपी भी पकड़ा गया

    By Anurag Aggarwa Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    हरियाणा पुलिस ने 'ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन' के तहत राज्यभर में 826 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 167 आरोपी गिरफ्तार हुए और 106 नए मामले दर्ज किए गए ...और पढ़ें

    Hero Image

    हरियाणा पुलिस की एक ही दिन में 826 ठिकानों पर रेड, 167 आरोपियों समेत 40 फरार हिंसक अपराधी गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस का राज्यव्यापी विशेष अभियान ‘ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन’ अपराध और अपराधियों पर कड़ा प्रहार करते हुए लगातार प्रभावी परिणाम दे रहा है। इस सघन अभियान में पुलिस ने एक ही दिन में पूरे राज्य में 826 चिन्हित हॉटस्पॉट्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी की।

    पुलिस की इस आक्रामक कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय पैदा करना है, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने अलग-अलग जिलों में 106 नए आपराधिक मामले दर्ज किए और 167 आरोपितों को मौके से गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।

    इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि पुलिस ने कानून की गिरफ्त से दूर भाग रहे 40 फरार हिंसक अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे।

    इसके साथ ही, अन्य राज्यों के साथ तालमेल बढ़ाते हुए हरियाणा पुलिस ने 158 इंटेलिजेंस रिपोर्ट साझा कीं, जिससे अंतरराज्यीय अपराध नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिली। अवैध हथियारों के खिलाफ भी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया और आर्म्स एक्ट के तहत 12 मामले दर्ज कर 14 आरोपितों को गिरफ्तार किया।

    नशामुक्त हरियाणा मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने नशे के सौदागरों पर भारी चोट की है। पुलिस ने 1 लाख 90 हजार 30 रुपये नकद, 4500 नशीली गोलियां और कैप्सूल जब्त किए। शराब तस्करों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3491 अवैध शराब, 120 बोतल अंग्रेजी शराब, 43 बोतल विदेशी अवैध शराब और 74 बोतल बीयर बरामद की।

    पुलिस ने सवा किलो गांजा, सात किलो चूरा पोस्त, स्मैक और हेरोइन जैसे मादक पदार्थ भी जब्त किए। गिरफ्तारी के मामले में गुरुग्राम पुलिस सबसे आगे रही, जहां पुलिस ने 56 हॉटस्पॉट चेक किए और सबसे ज्यादा 21 आरोपितों को गिरफ्तार किया।

    हरियाणा पुलिस की प्रवक्ता पूजा सिंह ने बताया कि पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के नेतृत्व में सिर्फ अपराध पर ही नहीं, हरियाणा पुलिस ने समाज सेवा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस कर्मियों ने राज्य भर में 933 जरूरतमंद और विपत्तीग्रस्त व्यक्तियों की सहायता की। यमुनानगर में पुलिस ने साधु के वेश में छिपे 11 साल से फरार पांच हजार के इनामी हत्यारोपित को गिरफ्तार किया है।

    उसका नाम अभिषेक उर्फ सन्नी है। यह मामला वर्ष 2013 का है, जब आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोहित राणा नामक युवक की बड़ी बेरहमी से गाड़ी के पीछे बांधकर और घसीटकर हत्या कर दी थी। इस जघन्य हत्याकांड में शामिल 13 अन्य दोषियों को अदालत पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। अभिषेक अपनी पहचान छिपाकर काशी-बनारस में साधु के वेश में रह रहा था।

    फरीदाबाद की साइबर थाना बल्लभगढ़ टीम ने दिल्ली के विकास नगर-नांगलोई में चल रहे एक फर्जी काल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से दो महिलाओं समेत कुल पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया, जो लोगों को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर ठगी करते थे।

    फरीदाबाद पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर 38 लाख 54 हजार रुपये की ठगी करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा है। साइबर थाना सेंट्रल ने सेक्टर-86 ग्रेटर फरीदाबाद निवासी एक व्यक्ति से 2 लाख 88 हजार रुपये ठगने के आरोपित मनीष को मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार किया है।