AI से रुकेगा क्राइम... हरियाणा पुलिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का गठन, IPS अधिकारी संभालेंगे कमान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अपराध की दुनिया जिस तेजी से डिजिटल और तकनीक आधारित हो रही है, उसके मुकाबले पुलिसिंग को भी तकनीकी रूप से मजबूत करने की तैयारी है।

हरियाणा पुलिस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) को अपनी जांच और पुलिसिंग व्यवस्था का हिस्सा बनाने जा रही है। इसके लिए पुलिस में विशेष एआइ टास्क फोर्स गठित की जाएगी। इसका नेतृत्व आइपीएस रैंक के अधिकारी करेंगे, जिन्हें हरियाणा पुलिस का एआइ आफिसर नामित किया गया है।



पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने सोमवार को बताया कि टास्क फोर्स का उद्देश्य एआइ का व्यावहारिक और सुरक्षित इस्तेमाल बढ़ाना है, ताकि जांच और नागरिक सेवाएं अधिक तेज, सटीक और डेटा आधारित हो सकें।