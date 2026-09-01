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AI से रुकेगा क्राइम... हरियाणा पुलिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का गठन, IPS अधिकारी संभालेंगे कमान

By Anurag Aggarwa Edited By: Prince Sharma
Updated: Tue, 01 Sep 2026 01:48 PM (GMT+05:30)

हरियाणा पुलिस अपराधों से निपटने और पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए एक विशेष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टास्क फोर्स का गठन करेगी।

अपराधियों से एक कदम आगे निकलने की तैयारी (फाइल फोटो)

अपराधियों से एक कदम आगे निकलने की तैयारी (फाइल फोटो)

HighLights

  1. हरियाणा पुलिस बनाएगी विशेष एआई टास्क फोर्स

  2. आईपीएस अधिकारी करेंगे एआई टास्क फोर्स का नेतृत्व

  3. साइबर जांच में एआई से होगा डेटा विश्लेषण

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अपराध की दुनिया जिस तेजी से डिजिटल और तकनीक आधारित हो रही है, उसके मुकाबले पुलिसिंग को भी तकनीकी रूप से मजबूत करने की तैयारी है।

हरियाणा पुलिस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) को अपनी जांच और पुलिसिंग व्यवस्था का हिस्सा बनाने जा रही है। इसके लिए पुलिस में विशेष एआइ टास्क फोर्स गठित की जाएगी। इसका नेतृत्व आइपीएस रैंक के अधिकारी करेंगे, जिन्हें हरियाणा पुलिस का एआइ आफिसर नामित किया गया है।

पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने सोमवार को बताया कि टास्क फोर्स का उद्देश्य एआइ का व्यावहारिक और सुरक्षित इस्तेमाल बढ़ाना है, ताकि जांच और नागरिक सेवाएं अधिक तेज, सटीक और डेटा आधारित हो सकें।

पुलिस पहले से ही एआइ आधारित प्रणालियों के जरिए शिकायतों, न्यायालयों से संबंधित सूचनाओं और बड़े पैमाने पर डेटा के प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम कर रही है।

टास्क फोर्स संभावित रूप से डेटा एनालिटिक्स, साइबर अपराध जांच, डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण, दस्तावेजों की प्रोसेसिंग और अपराध के पैटर्न की पहचान में एआइ समाधान विकसित करेगी। डीजीपी का कहना है कि अपराधी जिस गति से तकनीक अपना रहे हैं, पुलिस को उससे एक कदम आगे रहना होगा।

साइबर पुलिस की टीम फिलहाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) की सहायता से वित्तीय लेन-देन की कड़ियों का विश्लेषण पर भी काम कर रही है। इसके जरिए बैंकिंग लेन-देन और अन्य डिजिटल गतिविधियों के विशाल रिकॉर्ड में संदिग्ध पैटर्न, आपस में जुड़ी कड़ियां और धन के संभावित प्रवाह को तेजी से पहचानने में जांच अधिकारियों को मदद मिलेगी।