हरियाणा में पुलिस का बड़ा एक्शन, 'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' में 1631 अपराधी गिरफ्तार; ईरानी गैंग के चार सदस्य भी चढ़े हत्थे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के निर्देश पर पूरे राज्य में चलाए गए 'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' के तहत अभी तक 1631 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 319 कुख्यात बदमाश शामिल हैं। पूरे राज्य में 20 नवंबर तक 'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' संचालित किया जाना है।

ओपी सिंह ने दावा किया कि 'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' न केवल राज्य में अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त कर रहा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों अंबाला, पलवल, सिरसा (डबवाली) और यमुनानगर में हाल ही में की गई पुलिस कार्रवाई इस मुहिम की व्यापक सफलता की तरफ इशारा कर रही हैं।