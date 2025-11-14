Language
    हरियाणा में पुलिस का बड़ा एक्शन, 'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' में 1631 अपराधी गिरफ्तार; ईरानी गैंग के चार सदस्य भी चढ़े हत्थे

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:58 PM (IST)

    हरियाणा में पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के निर्देश पर 'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' चलाया गया, जिसके तहत 1631 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 319 कुख्यात बदमाश शामिल हैं। अंबाला पुलिस ने ईरानी गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो चोरी और ठगी में शामिल थे। डबवाली पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया और हेरोइन बरामद की।

    Hero Image

    हरियाणा पुलिस का बड़ा अभियान: 1631 अपराधी गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के निर्देश पर पूरे राज्य में चलाए गए 'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' के तहत अभी तक 1631 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 319 कुख्यात बदमाश शामिल हैं। पूरे राज्य में 20 नवंबर तक 'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' संचालित किया जाना है।

    ओपी सिंह ने दावा किया कि 'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' न केवल राज्य में अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त कर रहा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों अंबाला, पलवल, सिरसा (डबवाली) और यमुनानगर में हाल ही में की गई पुलिस कार्रवाई इस मुहिम की व्यापक सफलता की तरफ इशारा कर रही हैं।

    अंबाला पुलिस ने अंतरराज्यीय ईरानी गैंग के चार सक्रिय सदस्यों मुख्य सरगना गुलाम अब्बास उर्फ रिहाना रजवी, मोहम्मद खान, अकबर मियां शेख और असदुल्ला खान उर्फ कालिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

    यह गिरोह देशभर में 105 से अधिक सोने और हीरे की चोरी व ठगी की वारदातों में संलिप्त रहा है। पुलिस ने आरोपितों से चार मोबाइल फोन, चार सिम और दो एक्टिवा बरामद की हैं। डबवाली पुलिस ने नशा तस्करी के नेटवर्क पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब सवा करोड़ रुपये की 256.13 ग्राम हेरोइन सहित तीन अंतरराज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।