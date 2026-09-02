हरियाणा पुलिस में 11 साल में भ्रष्टाचार के 574 मामले दर्ज, 2 IPS और 1 HPS समेत 673 कर्मी फंसे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस में पिछले 11 वर्षों में भ्रष्टाचार के 574 मामलों में 673 अधिकारी और कर्मचारी फंसे हैं। इनमें दो आइपीएस और एक एचपीएस अधिकारी के साथ 58 कांस्टेबल, 39 इंस्पेक्टर, 223 एएसआइ, 181 हेड कांस्टेबल और 169 एसआइ शामिल हैं।

नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद द्वारा पूछे गए सवाल पर सदन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से वर्ष 2015 से 30 जून 2026 तक के मामलों की जानकारी सदन में साझा की गई। आरोपित अधिकारियों की सूची में आइपीएस अधिकारी धीरज कुमार और एचपीएस अधिकारी जय प्रकाश का नाम भी दर्ज है।

धीरज कुमार के खिलाफ 2021 में मामला दर्ज हुआ था। रिकॉर्ड के अनुसार विभागीय जांच पूरी हो चुकी थी, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर लंबित बताया गया। जय प्रकाश के खिलाफ 2022 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उनके खिलाफ निलंबन और विभागीय कार्रवाई के लिए सरकार को अनुरोध भेजा गया था।

सरकारी रिकॉर्ड की दूसरी तस्वीर भ्रष्टाचार के मामलों में हुई कार्रवाई को लेकर सामने आती है। कई मामलों में पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया, लेकिन अपील के बाद सजा बदली गई या कर्मचारी दोबारा सेवा में लौटे। पानीपत में कर्मचारी बर्खास्त पानीपत के एक मामले में कर्मचारी को बर्खास्त किया गया था, लेकिन बाद में अपील के दौरान उसे सेवा में बहाल कर दिया गया। एक अन्य मामले में बर्खास्तगी की सजा को अपील में बदलकर वेतन वृद्धि रोकने तक सीमित कर दिया गया। इससे भ्रष्टाचार के मामलों में केवल एफआइआर और गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि विभागीय जांच, सजा, अपील और अदालत की लंबी प्रक्रिया भी बड़ा सवाल बनकर सामने आती है।

कुछ मामलों में विभागीय कार्रवाई कुछ महीनों में पूरी हुई, लेकिन कई मामलों में प्रक्रिया वर्षों तक चली। एक मामले में विभागीय कार्रवाई पूरी होने में तीन साल से ज्यादा समय लगा और न्यायिक प्रक्रिया अब भी जारी है। पानीपत के एक पुराने मामले में कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया के बीच छह साल से अधिक का अंतर भी रिकॉर्ड में दर्ज है। यानी सरकारी आंकड़े पुलिस में भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या बताने के साथ यह सवाल भी खड़ा करते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अंतिम विभागीय और न्यायिक नतीजे तक पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है।