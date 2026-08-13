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    बरसाती मौसम में बिना इजाजत मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे पीएचईडी अधिकारी, हरियाणा मंत्री रणबीर गंगवा के आदेश

    By Sudhir Tanwar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 04:04 PM (IST)

    जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी बरसाती मौसम में मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे ताकि जलभराव की स्थिति से निपटा जा सके। ...और पढ़ें

    हरियाणा मंत्री रणबीर गंगवा (फाइल फोटो)

    हरियाणा मंत्री रणबीर गंगवा (फाइल फोटो)


    HighLights

    1. अधिकारी बरसाती मौसम में मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे

    2. जलभराव रोकने और तत्काल समाधान के निर्देश दिए गए

    3. खराब वाटर टैंकों के अपग्रेडेशन के लिए एस्टीमेट बनेंगे

    राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। बरसाती मौसम में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। जलभराव की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पहले से ही मशीनरी, पाइप, मोटर तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

    जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर जल निकासी, पेयजल व्यवस्था, वाटर टैंकों, विभागीय इंफ्रास्ट्रक्चर तथा जल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान जलभराव अथवा जल निकासी से संबंधित कोई समस्या सामने आती है तो उसका तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।

    खराब हो चुके वाटर टैंकों तथा पुराने ईंटों से बने वाटर टैंकों की स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को इनका सर्किल वाइज डाटा तत्काल मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए। ऐसे वाटर टैंकों के अपग्रेडेशन के लिए एस्टीमेट भी तुरंत तैयार किए जाएं, ताकि विभागीय स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर इनके सुधार एवं अपग्रेडेशन का कार्य जल्द शुरू किया जा सके।

    बैठक में रिचार्ज बोरवेल, पानी के पुनः उपयोग तथा आरसीसी वाटर टैंकों के निर्माण से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि वर्तमान मौसम को देखते हुए अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी करें। किसी भी आपात स्थिति में संबंधित अधिकारी एवं मशीनरी तुरंत मौके पर पहुंचे।