हरियाणा में मतदाता सूची में गलतियां ठीक कराने के लिए आगे नहीं आ रहे लोग, सुधार की अंतिम तिथि 31 अगस्त

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान 44 लाख 83 हजार 676 मतदाताओं के विवरण में नाम, पिता/पति के नाम अथवा रिश्ते से संबंधित कमियां सामने आई हैं। इन कमियों को दुरुस्त कराने के लिए चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जनरेट किए गए हैं।

इनमें से 8 लाख 91 हजार 79 नोटिस संबंधित मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं। यह स्थिति 10 अगस्त 2026 तक की है। सभी मतदाताओं को अपने मतदाता पहचान पत्रों में सुधार के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। मतदाता पहचान पत्रों में दर्ज कमियां ठीक कराने के लिए आने वालों ने अभी खास रुचि नहीं दिखाई है। इसका कारण निर्वाचन विभाग द्वारा पूरी कराई जाने वाली औपचारिकताओं को माना जा रहा है।

जिलेवार आंकड़ों के अनुसार फरीदाबाद में सबसे अधिक 6,83,647 मतदाताओं के रिकार्ड में ऐसी कमियां मिली हैं। यहां सभी के लिए नोटिस जनरेट किए गए हैं, जबकि 55,733 नोटिस वितरित हो चुके हैं। इसके बाद हिसार में 2,83,747, सोनीपत में 2,82,239, करनाल में 2,68,827, पानीपत में 2,30,273 और जींद में 1,97,588 मतदाताओं के रिकार्ड में सुधार की जरूरत सामने आई है।

जिला-वार पूरा आंकड़ा अंबाला

1,91,906

43,467

भिवानी

1,57,469

33,338

चरखी दादरी

50,524

28,978

फरीदाबाद

6,83,647

55,733

फतेहाबाद

1,05,106

27,940

गुरुग्राम

4,74,870

9,328

हिसार

2,83,747

59,637

झज्जर

1,53,038

50,706

जींद

1,97,588

37,863

कैथल

1,19,955

48,191

करनाल

2,68,827

37,084

कुरुक्षेत्र

1,11,738

60,077

महेंद्रगढ़

1,25,328

37,078

नूंह

1,80,057

31,408

पलवल

1,48,461

32,140

पंचकूला

1,03,682

8,313

पानीपत

2,30,273

97,552

रेवाड़ी

1,12,302

18,205

रोहतक

1,72,896

18,346

सिरसा

1,68,308

48,086

सोनीपत

2,82,239

61,928

यमुनानगर

1,61,715

45,681

कुल

44,83,676

8,91,079

गुरुग्राम और पंचकूला में नोटिस वितरण सबसे कम आंकड़ों का विश्लेषण करें तो नोटिस जनरेट किए जाने की तुलना में अब तक करीब 19.87 प्रतिशत नोटिस ही वितरित हुए हैं। यानी लगभग 35.93 लाख नोटिस अभी वितरित किया जाना बाकी है। नोटिस वितरण के मामले में पानीपत 97,552, सोनीपत 61,928, कुरुक्षेत्र 60,077 और हिसार 59,637 के साथ आगे हैं।

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