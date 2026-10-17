हरियाणा के पटवारियों को बड़ा तोहफा, ट्रेनिंग के दौरान अब मिलेगा 19 हजार से अधिक वेतन; जनवरी 2025 से मिलेगा एरियर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में नव-चयनित पटवारियों को अब प्रशिक्षण अवधि के दौरान 10 हजार रुपये मासिक मानदेय के स्थान पर 19 हजार 900 रुपये का प्रारंभिक वेतन मिलेगा। पात्र पटवारियों को एक जनवरी 2025 से ज्वाइनिंग तिथि के आधार पर एरियर दिया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने हरियाणा राजस्व पटवारी सेवा नियम 2011 में संशोधन के बाद हरियाणा राजस्व पटवारी (ग्रुप-सी) सेवा (संशोधन) नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। संशोधित नियमों के तहत पिछले साल एक जनवरी से प्रशिक्षण अवधि में पटवारियों को एफपीएल-2 में प्रारंभिक वेतन देय होगा।

पटवार प्रशिक्षण स्कूल में ज्वाइन करने वाले नव-चयनित पटवारियों को उनकी ज्वाइनिंग तारीख से संशोधित वेतन दिया जाएगा। प्रशिक्षण स्कूल में एक जनवरी 2025 के बाद दाखिला लेने वाले पटवारियों को ज्वाइनिंग तारीख से प्रारंभिक वेतन मिलेगा। अन्य नव-चयनित पटवारियों की ज्वाइनिंग तारीख एक जनवरी 2025 मानी जाएगी और उन्हें भी इसी तारीख से वेतन का एरियर दिया जाएगा।

प्रारंभिक वेतन का लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी भू-अभिलेख निदेशालय ने अधिकारियों को नियमित नियुक्ति के लिए भेजे गए नव-चयनित पटवारियों की सूची का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले पटवारियों की सूची से मिलान करने के निर्देश दिए हैं। इसके आधार पर संशोधित नियमों के तहत पात्र पटवारियों को प्रारंभिक वेतन का लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।