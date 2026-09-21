हरियाणा में खरीफ फसलों के पंजीकरण के लिए खुला पोर्टल, 7 जिलों के किसानों ने SDM को दिया आवेदन
हरियाणा में खरीफ फसलों के पंजीकरण के लिए 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' पोर्टल फिर से खोल दिया गया है, जो 27 ...और पढ़ें
HighLights
खरीफ फसलों के पंजीकरण के लिए पोर्टल फिर से खुला।
किसान 27 सितंबर तक करा सकेंगे अपनी फसल का पंजीकरण।
पंजीकरण न होने पर MSP पर फसल नहीं खरीदी जाएगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर खरीफ की फसल का पंजीकरण कराने के लिए किसानों को एक बार फिर से मौका दिया गया। सोमवार को पोर्टल खोला गया जो 27 सितंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन सोनीपत से 11, फरीदाबाद से 23 नूंह से 13 तथा महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी तथा गुरुग्राम से तीन-तीन किसानों सहित कुल 56 किसानों ने एसडीएम कार्यालय में पंजीकरण के लिए आवेदन दिया है।
पंजीकरण नहीं कराने वाले किसानों की फसल समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदने तथा अन्य सुविधा नहीं देने का निर्णय लिया गया है। किसान की ओर से आवेदन एसडीएम संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार तीन दिन के अंदर सत्यापित कर अनुमानित विवरण तैयार कर ई-खरीद किसान पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
प्रदेश सरकार ने उन किसानों को एक बार फिर से मौका दिया जो 31 जुलाई तक पोर्टल पर फसल का विवरण नहीं दर्ज कर पाए थे। पिछले खरीफ सीजन में पंजीकरण कराने वाले किसानों की संख्या के मुकाबले इस सीजन में पंजीकरण कराने वाले किसानों की संख्या 1.52 लाख कम है।