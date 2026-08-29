सावन के बाद प्याज की तपिश, 60 रुपये किलो तक पहुंचा भाव; मंडियों में सप्लाई का टोटा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सावन के अंतिम दिन हरियाणा में प्याज के दामों में पिछले एक महीने के मुकाबले स्पष्ट तेजी दिखाई दे रही है। सावन का महीना 28 अगस्त यानी शुक्रवार को समाप्त हो गया है। सावन के खत्म होते ही प्याज की कीमतों में उछाल आ गया, उतनी तेजी से राज्य की मंडियों में प्याज की सप्लाई नहीं हो पाई।

हरियाणा की मंडियों में 25 अगस्त तक प्याज का औसत भाव करीब 35.63 रुपये किलो था, जबकि मंडीवार भाव में बड़ा अंतर देखने को मिला। कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा मंडी में भाव 55-60 रुपये किलो, कैथल के ढांड में करीब 40-48 रुपये, हांसी में 40-45 रुपये, गुरुग्राम में 25 से 35 रुपये और पानीपत में करीब 15 से 25 रुपये किलो तक प्याज की कीमतें दर्ज की गई थी।

सावन की शुरुआत के आसपास 30 जुलाई को नूंह मंडी में प्याज का भाव 18 रुपये किलो और गोहाना में करीब 25 रुपये किलो था। यानी कई प्रमुख मंडियों में एक महीने के भीतर थोक भाव में करीब 30 से 100 प्रतिशत तक की तेजी आई है।

मौजूदा समय में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से प्याज आ रहा है। चंडीगढ़ सेक्टर-26 की मंडी के आढ़तियों के अनुसार यही सप्लाई हरियाणा सहित पंजाब और हिमाचल तक जाती है। महाराष्ट्र के नासिक-लासलगांव क्षेत्र से आने वाला प्याज इस समय बाजार के लिए खास महत्व रखता है। प्याज की मौजूदा तेजी को केवल मांग बढ़ने से जोड़ना सही नहीं होगा। असल दबाव रबी प्याज के पुराने स्टाक के घटने और नई खरीफ फसल की आवक में देरी के बीच पैदा हुआ है।

केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि 2025-26 में प्याज का उत्पादन 307.37 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 307.67 लाख टन के बराबर है। देश में कुल उत्पादन की कमी नहीं है, लेकिन मौसमी सप्लाई और वितरण के कारण कीमतों पर दबाव है, केंद्र ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए करीब 1.21 लाख टन का बफर स्टाक तैयार किया है। नासिक से दिल्ली के लिए "कांदा एक्सप्रेस" भी भेजी गई है।