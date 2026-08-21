हरियाणा में डीजल जनरेटर और बायलर बदलने पर MSME को मिलेगी 50 फीसदी तक सब्सिडी, 20 लाख रुपये तक मिलेगा फायदा
हरियाणा सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को डीजल जनरेटर और बायलर बदलने पर 50% तक सब्सिडी देगी।
HighLights
MSME को डीजल जनरेटर बदलने पर 50% सब्सिडी।
नए बायलर या क्लीनर फ्यूल में बदलने पर 20 लाख तक।
प्रदूषण नियंत्रण हेतु तीन चरणों में लागू होगी योजना।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में डीजल जनरेटर बदलने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह पीएनजी, सीएनजी और अन्य गैसीय ईंधन से संचालित नए बायलर खरीदने तथा मौजूदा बायलरों को क्लीनर फ्यूल में बदलने के लिए 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोत्साहित करने की खातिर दो अलग-अलग नीति अधिसूचित की हैं। योजना के तहत मौजूदा डीजल जनरेटर सेट में रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस लगाने या उसे ड्युअल-फ्यूल मोड में बदलने पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपये तक प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
50 लाख तक की जाएगी प्रतिपूर्ति
इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप नया जनरेटर खरीदने पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये तक प्रतिपूर्ति दी जाएगी। कर, माल ढुलाई, कैरिज और निर्धारित अन्य खर्च सब्सिडी की गणना से बाहर रहेंगे। पूरे प्रदेश में योजना तीन चरणों में लागू होगी।
पहले दो वर्षों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर जिलों में यह योजना लागू होगी। अगले दो वर्षों में इसे एनसीआर में आने वाले हरियाणा के जिलों तक और तीसरे चरण में प्रदेश के सभी जिलों तक विस्तार दिया जाएगा।
सरकार ने तीनों चरणों में कुल 1000 डीजल जनरेटर सेटों के रेट्रोफिट/ड्युअल-फ्यूल कन्वर्जन का लक्ष्य रखा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में कुल 1400 नए जनरेटर सेटों को योजना के तहत प्रोत्साहन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
100 केवीए तक के डीजी सेट के लिए 10 हजार रुपये प्रति केवीए, 100 से 500 केवीए के लिए नौ हजार रुपये और 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले सेट के लिए आठ हजार रुपये प्रति केवीए की ऊपरी सीमा निर्धारित है। ड्युअल-फ्यूल कन्वर्जन किट के लिए बेंचमार्क लागत 2500 रुपये प्रति केवीए रखी गई है।
योजना का लाभ उठाने के लिए डीजी सेट खरीदने के तीन माह के भीतर आवेदन दाखिल करना होगा। बायलर खरीद के मामलों में बायलर की लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 20 लाख रुपये, जो भी कम हो, सहायता के रूप में दिया जाएगा।फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब, कंडेंसिंग और नान-कंडेंसिंग तकनीक वाले बायलरों पर लागू होगी।