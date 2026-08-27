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हरियाणा मानसून सत्र के पहले दिन हंगामा, विधायकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प; हुड्डा बोले- मुझमें धक्का मारा

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 12:07 PM (IST)

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे और धक्का-मुक्की के साथ शुरू हुआ, जहां कांग्रेस विधायकों ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया।

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HighLights

  1. मानसून सत्र हंगामे और धक्का-मुक्की के साथ शुरू हुआ

  2. कांग्रेस विधायकों ने काले कपड़े पहनकर जोरदार विरोध दर्ज कराया

  3. पेपर लीक, कर्मचारियों की हड़ताल जैसे अहम मुद्दे उठाए गए

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़।हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार को हंगामे और धक्का मुक्की के साथ शुरू हुआ। सत्र में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस विधायक हाई कोर्ट चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे।  इस बीच कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताया तो सदन के बाहर हंगामा किया। इस बीच सुरक्षाकर्मी और विधायकों के बीच धक्का-मुक्की जैसी स्थिति देखने को मिली।

पेपर लीक और कर्मचारियों की हड़ताल जैसे कई मुद्दों को लेकर हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के सभी विधायकों ने काले कपड़े पहनकर एंट्री की। वहीं, राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन के चलते कांग्रेस से निलंबित किए गए जरनैल सिंह मोहम्मद इलियास और शैली चौधरी ने काले कपड़ों की बजाय सामान्य कपड़े पहने।

इस बीच सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों के साथ हुई झड़प को लेकर कांग्रेस सदस्यों ने सदन में हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर सिंह कल्याण और आपस में उलझते नजर आए।

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सदन में दोनों पक्षों की ओर से चल रही जोरदार नारेबाजी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने आज देश के संविधान और लोकतंत्र का गला घोंटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हरियाणा की जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी विधानसभा भवन में घुसने से बलपूर्वक रोका गया। यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है।

प्रश्नकाल में होंगे सवाल

सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान सरकार कई अहम सवालों पर घिरती नजर आएगी। राज्य के 1107 प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का फैसला, छठी क्लास से कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना और एचसीएस अधिकारियों के वेतनमान से जुड़े मुद्दों पर सरकार जवाब देगी।

इसके बाद शून्यकाल में विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं और जनहित के मुद्दों को सदन में रखेंगे। सदन की कार्रवाई के दौरान विशेषाधिकार हनन समितियों की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी।

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नेता प्रतिपक्ष ने क्या मांगें की?

वहीं, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के सात विधायकों के खिलाफ जांच कर रही विशेषाधिकार हनन समिति अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सदन में रखेगी।

समिति अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करेगी। कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल और एक सोशल मीडिया चैनल के खिलाफ चल रही विशेषाधिकार हनन की जांच से जुड़ी समितियां भी अपनी अंतिम रिपोर्ट के लिए कुछ और समय मांगेंगी।

आज पेश होंगे 4 ये विधेयक

  • बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजा स्थल विधेयक
  • हरियाणा न्यायालय (संशोधन) विधेयक
  • हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक
  • हरियाणा नगर निगम विधेयक
  • कानून-व्यवस्था पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर