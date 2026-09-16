1.24 करोड़ दीयों से जगमगाएगा हरियाणा, दीवाली से पहले दीपावली... PM मोदी के 25 साल पूरे होने पर भव्य आयोजन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हरियाणा में बृहस्पतिवार को ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता के अनुसार, कार्यक्रम के तहत प्रदेशभर में सवा करोड़ दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। दीप प्रज्वलन शाम छह से सात बजे के बीच होगा।

प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों में 30-30 हजार दीप जलाए जाएंगे। इसके अलावा करीब 300 ऐतिहासिक, धार्मिक और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर से प्रदेशव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।

बूथ स्तर तक होने वाले आयोजनों में जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं तथा आम नागरिकों की भागीदारी रहेगी।

डॉ. गुप्ता ने कहा कि ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम का उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से सेवा, सुशासन और विकास के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को बूथ स्तर तक व्यापक जनभागीदारी के साथ आयोजित करने का आह्वान किया।

80 लाख दीप गरीब परिवारों को बांटे डॉ. गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से गरीब परिवारों को 80 लाख दीप उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की प्रमुख विकास परियोजनाओं को भी रोशनी से सजाया जाएगा।