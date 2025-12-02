Haryana IPS Promotion: शिबास कविराज और डॉ. राजश्री सिंह बने ADGP, चार आईपीएस अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी
हरियाणा में दो आईपीएस अधिकारियों, शिबास कविराज और डॉ. राजश्री सिंह को एडीजीपी के रूप में पदोन्नत किया गया है। चार अन्य आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। आलोक मित्तल को हरियाणा पुलिस आवास निगम का महानिदेशक बनाया गया है। नवदीप सिंह विर्क को प्रवर्तन निदेशालय में एडीजीपी नियुक्त किया गया है। पिछले महीने सात आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति मिली थी।
राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा में 1999 बैच के आइजी रैंक के दो आइपीएस अधिकारियों शिबास कविराज और डॉ. राजश्री सिंह को पदोन्नति मिली है। दोनों को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) बनाया गया है। इसके अलावा चार सीनियर आईपीएस अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है।
हरियाणा में आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नतियों के क्रम में गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सोमवार को शिबास कविराज और डॉ. राजश्री सिंह के पदोन्नति आदेश जारी कर दिए।
शिबास कविराज वर्तमान में पंचकूला में पुलिस आयुक्त हैं, जबकि डा. राजश्री झज्जर में पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात हैं। राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से आलोक मित्तल को हटाते हुए अजय सिंघल को नया महानिदेशक बनाया गया है।
आलोक मित्तल बने आवास निगम डायरेक्टर
आलोक मित्तल को हरियाणा पुलिस आवास निगम का महानिदेशक बनाते हुए दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह हरियाणा पुलिस आवास निगम संभाल रहे थे।
वहीं, खेल विभाग के प्रधान सचिव पद से हटाए गए आइपीएस अधिकारी नवदीप सिंह विर्क को हरियाणा राज्य प्रवर्तन निदेशालय में एडीजीपी लगाते हुए विजिलेंस और सुरक्षा तथा एचपीयूएस मुख्यालय पंचकूला की जिम्मेदारी दी गई है। पहले यह जिम्मेदारी अमिताभ सिंह ढिल्लों संभाल रहे थे।
इसी तरह नवदीप सिंह विर्क की आइपीएस धर्मपत्नी कला रामचंद्रन को पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव पद से हटाने के बाद अजय सिंघल की जगह मानवाधिकार और मुकदमेबाजी में एडीजीपी लगाया गया है।
पिछले महीने सात आईपीएस अफसरों को मिला प्रमोशन
पिछले महीने सात आइपीएस अधिकारियों को मिली थी पदोन्नति नवंबर में वर्ष 1993 बैच के दो आइपीएस अधिकारियों आलोक मित्तल और अरशिंदर सिंह चावला को पुलिस महानिदेशक रैंक में पदोन्नति दी गई थी। इसी तरह 2011 बैच के पांच आइपीएस अधिकारियों मनीषा चौधरी, अभिषेक जोरवाल, राजेंद्र कुमार मीना, मनबीर सिंह और विरेंद्र विज को उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआइजी) बनाया गया था।
