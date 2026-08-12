हरियाणा में गर्भ में लिंग जांच के खिलाफ अभियान तेज, हर हफ्ते हो रही कार्रवाई; पकड़ा जा रहा रैकेट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में गर्भ में लिंग जांच के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। यहां औसतन हर सप्ताह लिंग जांच रैकेट पकड़ा जा रहा है। राज्य सभा में पेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में देशभर में दर्ज लिंग जांच के 83 मामलों में से 64 मामले हरियाणा में दर्ज किए गए।

साल 2023 से 2025 के बीच हरियाणा में भ्रूण के लिंग की शिकायज दर्ज करने के 106 मामले दर्ज किए गए हैं। यह देश भर में दर्ज कुल 184 मामलों का 57.6 प्रतिशत है। इस दौरान गुजरात 28 मामलों के साथ दूसरे और राजस्थान 11 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।.

राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने यह मुद्दा उठाया। जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि इस साल अब तक हरियाणा में लिंग जांच के खिलाफ कई छापे मारे गए हैं। 16 जुलाई को राजस्थान पुलिस की एक टीम ने सिरसा के डबवाली में एक बिचौलिए को गिरफ्तार किया।

एक प्राइवेट अस्पताल में छापा मारा, जहां लिंग जांच की जा रही थी। टीम छह महीने से इस रैकेट पर नजर रखे हुए थी। आरोप है कि राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों की गर्भवती महिलाओं को टेस्ट के लिए डबवाली ले जाया जाता था।

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सात लोग गिरफ्तार इसी तरह पांच जुलाई को करनाल के इंद्री में एक डाक्टर को लिंग जांच करते हुए पकड़ा गया। 27 मई को स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक घर पर छापा मारा और लिंग जांच में शामिल सात लोगों को गिरफ्तार किया। रोहतक की गर्भवती महिलाएं वहां जाती थीं।

वहां से एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद की गई। जून में स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के अपने समकक्ष अधिकारी को पत्र लिखकर हरियाणा से सटे जिलों में जाने वाली टीमों के लिए तुरंत प्रशासनिक और पुलिस सहायता का अनुरोध किया था।

1400 से ज्यादा एफआईआर दर्ज जनवरी 2024 से मार्च 2026 के बीच लिंग जांच रोकने के लिए 84 स्थानों पर छापे मारे गए। इनमें से 37 छापे उत्तर प्रदेश में मारे गए। वर्ष 2015 से अब तक 1400 से ज्यादा एफआइआर दर्ज की गई हैं।