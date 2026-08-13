हरियाणा: 15 अगस्त को राज्यपाल यमुनानगर तो CM हांसी में करेंगे ध्वजारोहण, कांग्रेस के बागी विधायकों को भी मिली जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह यमुनानगर में होगा, जहां राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ध्वजारोहण करेंगे। नए जिले हांसी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे।

जिला मुख्यालयों और उपमंडल स्तर के कार्यक्रमों के लिए सरकार ने मंत्रियों और सांसद-विधायकों की ड्यूटी लगा दी है। कांग्रेस के बागी विधायकों शैली चौधरी को नारायणगढ़, मोहम्मद इलियास को पुन्हाना, मोहम्मद इजरायल को हथीन और जरनैल सिंह को रतिया में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी दी गई है।