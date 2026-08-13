हरियाणा: 15 अगस्त को राज्यपाल यमुनानगर तो CM हांसी में करेंगे ध्वजारोहण, कांग्रेस के बागी विधायकों को भी मिली जिम्मेदारी
हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष यमुनानगर में और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हांसी में ध्वजारोहण करेंगे। ...और पढ़ें
HighLights
राज्यपाल यमुनानगर, मुख्यमंत्री हांसी में करेंगे ध्वजारोहण।
कांग्रेस के बागी विधायकों को भी मिली ध्वजारोहण की जिम्मेदारी।
राज्यभर में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को सौंपी गई ड्यूटी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह यमुनानगर में होगा, जहां राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ध्वजारोहण करेंगे। नए जिले हांसी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे।
जिला मुख्यालयों और उपमंडल स्तर के कार्यक्रमों के लिए सरकार ने मंत्रियों और सांसद-विधायकों की ड्यूटी लगा दी है। कांग्रेस के बागी विधायकों शैली चौधरी को नारायणगढ़, मोहम्मद इलियास को पुन्हाना, मोहम्मद इजरायल को हथीन और जरनैल सिंह को रतिया में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी दी गई है।
खंड और पंचायत स्तर पर भी ध्वजारोहण कार्यक्रम होंगे। सभी जगह ध्वजारोहण के लिए सुबह नौ बजे का समय निर्धारित किया गया है। शाम को हरियाणा लोकभवन में एट होम कार्यक्रम होगा।
यह माननीय करेंगे ध्वजारोहण
- जिला -मुख्य अतिथि
- अंबाला - अनिल विज, ऊर्जा मंत्री
- भिवानी - सुभाष बराला, सांसद
- चरखी दादरी -रेखा शर्मा, सांसद
- फरीदाबाद -विपुल गोयल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री
- फतेहाबाद -महिपाल ढांडा, शिक्षा मंत्री
- गुरुग्राम -डा. कृष्ण लाल मिढा, विधानसभा उपाध्यक्ष
- हिसार - नवीन जिंदल, सांसद
- झज्जर -आरती सिंह राव, स्वास्थ्य मंत्री
- जींद -संजय भाटिया, सांसद
- कैथल -कृष्ण कुमार, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्री
- करनाल -रणबीर गंगवा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री
- कुरुक्षेत्र -हरविंदर कल्याण, विधानसभा अध्यक्ष
- नारनौल -धर्मबीर सिंह, सांसद
- नूंह -कार्तिकेय शर्मा, सांसद
- पलवल -गौरव गौतम, युवा सशक्तीकरण एवं उद्यमिता मंत्री
- पंचकूला - श्रुति चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री
- पानीपत -कृष्ण लाल पंवार, विकास एवं पंचायत मंत्री
- रेवाड़ी - राजेश नागर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री
- राेहतक -अरविंद कुमार शर्मा, सहकारिता मंत्री
- सिरसा -श्याम सिंह राणा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
- सोनीपत -राव नरबीर सिंह, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री