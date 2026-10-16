हरियाणा के IAS आरके सिंह को नहीं मिली जमानत, IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़े करोड़ों के घोटाले में जेल में काट रहा दिन

जागरण संवाददाता, पंचकूला। आईडीएफसी फर्स्ट बैँक से जुड़े हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों खातों में हुए करोड़ों के घोटाले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी राम कुमार (आरके) सिंह को बड़ा झटका लगा है।

पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने आरके सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरके सिंह को सीबीआइ ने 18 जून 2026 को गिरफ्तार किया था तब से वह जेल में बंद है।



अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि पंचकूला नगर निगम और कालका नगर परिषद के खातों से कुल 118.46 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर रकम निकाली गई। इसमें पंचकूला नगर निगम के 100 करोड़ और कालका नगर परिषद के 18.46 करोड़ रुपये शामिल हैं।



अदालत में सीबीआइ ने आरोप लगाया कि तत्कालीन नगर निगम आयुक्त राम कुमार सिंह ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर-32, चंडीगढ़ शाखा में खाते खुलवाने और एफडी कराने में नियमों की अनदेखी की।