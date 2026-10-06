हरियाणा HERC का कौन बनेगा अध्यक्ष, पद के लिए मिले 78 आवेदन; राजपाल-गुप्ता और वुंडरू प्रबल दावेदार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के गृह सचिव सुधीर राजपाल, हाल ही में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए अरुण गुप्ता और सेवानिवृत्त आइएएस राजा शेखर वुंडरू हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) का अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं।

एचईआरसी चेयरमैन बनने के लिए कई सेवानिवृत्त नौकरशाहों और न्यायाधीशों सहित कुल 78 लोगों ने आवेदन किया है। ऊर्जा विभाग की कमेटी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर नाम चयन समिति को पैनल भेजेगी, जिसके बाद अगले महीने तक नियुक्ति संभव है।

हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा का बीती 23 जुलाई को निधन हो गया था। तभी से अध्यक्ष का पद रिक्त है। इस पद पर नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार ने आवेदन मांगे थे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर पांच अक्टूबर की शाम पांच बजे तक कर दिया गया। इस पद के लिए ऊर्जा, इंजीनियरिंग, वित्त एवं वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून व प्रबंधन क्षेत्र से जुड़ा होना जरूरी है।