हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की चयन प्रक्रिया दोबारा से होगी शुरू, हाईकोर्ट का HPSC को आदेश

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी मेडिकल काॅलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया के बीच इंटरव्यू के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करना हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को भारी पड़ा।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आयोग की ओर से 13 दिसंबर 2022 को जारी उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू में 50 प्रतिशत और आरक्षित वर्गों के लिए 45 प्रतिशत न्यूनतम अंक अनिवार्य किए गए थे।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने डाॅक्टर सुरेंद्र सिंह सहित चार याचिकाओं का निपटारा करते हुए एचपीएससी को मूल विज्ञापन में निर्धारित मानदंड के आधार पर चयन प्रक्रिया नए सिरे से पूरी करने का निर्देश दिया है। मामला हरियाणा के सरकारी मेडिकल काॅलेजों में नियमित आधार पर टीचिंग फैकल्टी के 189 पदों की भर्ती से जुड़ा है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान महानिदेशक, हरियाणा ने 31 मई 2022 को विज्ञापन जारी किया था। इसमें चयन के लिए 75 अंक पूर्व-निर्धारित शैक्षणिक मानदंडों के आधार पर और 25 अंक इंटरव्यू के लिए रखे गए थे। इसके बाद 13 दिसंबर 2022 को एचपीएससी ने इंटरव्यू में न्यूनतम अंक की नई शर्त लागू कर दी। सामान्य वर्ग के लिए 50 और सभी आरक्षित वर्गों के लिए 45 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि विज्ञापन में इंटरव्यू के लिए न्यूनतम अंकों की कोई शर्त नहीं थी और चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नया मानदंड जोड़कर नियम बदल दिए गए। अदालत ने कहा कि चयन योजना नियोक्ता यानी चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान महानिदेशक ने तय की थी। इसमें 75 अंक पूर्व-निर्धारित मानदंड और 25 अंक इंटरव्यू के लिए थे। एचपीएससी को केवल इंटरव्यू कराने की जिम्मेदारी दी गई थी और उसे चयन के मूल मानदंड में बदलाव करने का अधिकार नहीं था।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंटरव्यू में न्यूनतम अंक निर्धारित करना महज कटआफ तय करना नहीं था, बल्कि इससे उम्मीदवारों की पात्रता प्रभावित हुई और 75 अंकों वाले शैक्षिक मूल्यांकन का महत्व भी कम हो गया।हाई कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के किसी चरण के लिए नया मानदंड तय करना हो तो उसे प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित करना जरूरी है।

कोर्ट ने कहा कि भर्ती विज्ञापन जारी होने से शुरू होती है और रिक्तियां भरने तक चलती है। इसलिए प्रक्रिया के बीच में नियम बदलना स्वीकार्य नहीं है।अदालत ने एचपीएससी के फैसले के समय पर भी सवाल उठाया। 13 दिसंबर को न्यूनतम अंक तय किए गए, जबकि इंटरव्यू 19 और 20 दिसंबर को होने थे। उस समय आयोग को पहले से पता था कि कौन-कौन से उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए चयनित हैं। कोर्ट ने कहा कि इस तरह चयन प्रक्रिया में बदलाव करने से आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर संदेह पैदा होता है और टिप्पणी की कि राज्य की भर्ती एजेंसी होने के नाते एचपीएससी अपनी विश्वसनीयता पत्नी संदेह से परे होनी चाहिए।