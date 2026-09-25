वकील बदलकर सरेंडर करने का वादा तोड़ा, नशा तस्करी के आरोपित को हाईकोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। वकील बदलकर सरेंडर करने का वादा तोड़ना नशा तस्करी के आरोपित को महंगा पड़ा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नशा तस्करी के एक मामले में दूसरी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने वाले ट्रक मालिक को राहत देने से इन्कार कर दिया।

न्यायमूर्ति आलोक जैन ने कहा कि कोई पक्षकार केवल अपना वकील बदलकर पहले वकील की ओर से अदालत में दिए गए बयान से मुकर नहीं सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि वकील बदलना या मामले में नई कानूनी रणनीति अपनाना अपने आप में परिस्थितियों में बदलाव नहीं माना जा सकता। रोहतक निवासी रवि कुमार ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग की थी।

अभियोजन के अनुसार, उसके स्वामित्व वाले ट्रक के चालक से 1033 किलो 970 ग्राम डोडा-चूरा पोस्त बरामद हुआ था। आरोपित की पहली अग्रिम जमानत याचिका एक सितंबर 2026 को वापस लेने की अनुमति के साथ खारिज हुई थी। पहली याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष का जवाब दाखिल हो चुका था और मामले पर विस्तार से बहस भी हुई थी। जब अदालत अग्रिम जमानत देने के पक्ष में नहीं दिखी तो आरोपित के तत्कालीन वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल के निर्देश हैं कि वह अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है।