यमुना को साफ करने का हरियाणा का मास्टर प्लान रेडी, अब नदी में नहीं गिरेगा गंदा पानी; 13 जल स्रोतों का होगा कायाकल्प

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने अब अलग-अलग परियोजनाओं के बजाय नदी और उससे जुड़े पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखकर समयबद्ध कार्ययोजना पर काम तेज कर दिया है।

सीवेज का उपचार, औद्योगिक अपशिष्ट जल का शोधन, ठोस कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण, यमुना किनारे बसे गांवों में सीवेज प्रबंधन और स्थानीय जल स्रोतों के पुनरुद्धार को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यमुना कार्य योजना की समीक्षा बैठक में परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कार्य केवल योजना और निविदा प्रक्रिया तक सीमित न रहें, बल्कि तय समय सीमा में जमीन पर दिखाई दें।

गुरुग्राम-फरीदाबाद में 440 एमएलडी क्षमता के एसटीपी प्रस्तावित यमुना में जाने वाले घरेलू सीवेज को रोकना सरकार की कार्ययोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुरुग्राम में चार बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अलग-अलग चरणों में हैं। धनवापुर में 100 एमएलडी, बहरामपुर में 100 एमएलडी, नौरंगपुर में 40 एमएलडी और सेक्टर-107 में 100 एमएलडी क्षमता के एसटीपी प्रस्तावित हैं। इनकी वित्तीय और तकनीकी निविदाएं अगस्त-सितंबर में खोले जाने की प्रक्रिया में हैं।

फरीदाबाद में मिर्जापुर का 20 एमएलडी एसटीपी 30 अगस्त तक शुरू करने का लक्ष्य है। वहीं, 20 एमएलडी क्षमता वाली सूरजकुंड परियोजना की तकनीकी निविदा 24 अगस्त तक खोले जाने की तैयारी है। राज्य की अन्य प्रमुख एसटीपी परियोजनाएं कुंडली, सोनीपत: 7.5 एमएलडी क्षमता।

समालखा, पानीपत: 4 एमएलडी क्षमता।

मिर्जापुर, फरीदाबाद: 20 एमएलडी क्षमता।

सूरजकुंड, फरीदाबाद: 20 एमएलडी क्षमता। औद्योगिक अपशिष्ट के लिए भी अलग उपचार तंत्र यमुना प्रदूषण में औद्योगिक अपशिष्ट की भूमिका को देखते हुए साझा औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र यानी सीईटीपी परियोजनाओं पर भी जोर दिया गया है।

फरीदाबाद के प्रतापगढ़ में 50 एमएलडी क्षमता का साझा औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र प्रस्तावित है, जिसकी निविदाएं जारी हो चुकी हैं।

गुरुग्राम के सेक्टर-34 में 20 एमएलडी क्षमता के संयंत्र की तकनीकी निविदाएं खोली जा चुकी हैं।

बादशाहपुर में 15 एमएलडी और सेक्टर-37 में 9 एमएलडी क्षमता के साझा उपचार संयंत्रों सहित अन्य परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।

इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को बिना पर्याप्त उपचार के जल स्रोतों तक पहुंचने से रोकना है। यमुना किनारे गांवों में भी अब सीवेज का उपचार हरियाणा सरकार की रणनीति सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। यमुना किनारे बसे गांवों में निकलने वाले घरेलू सीवेज को भी नदी प्रदूषण की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है।

सोनीपत, करनाल और पानीपत के गांवों में थ्री-पोंड सिस्टम तथा छोटे एसटीपी लगाए जाएंगे। इससे गांवों का घरेलू सीवेज सीधे नालों और जल स्रोतों में जाने के बजाय उपचारित किया जा सकेगा। राज्य के 13 जल स्रोतों का होगा कायाकल्प यमुना के पुनरुद्धार को स्थानीय जल स्रोतों से जोड़ते हुए फरीदाबाद, करनाल, पानीपत और सोनीपत में 13 जल स्रोत चिन्हित किए गए हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 19.12 हेक्टेयर है। जांच में इन जल स्रोतों के प्रदूषण का प्रमुख कारण घरेलू सीवेज पाया गया है। इनके पुनरुद्धार का काम 31 दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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33 शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन, 650 टन क्षमता के बायोगैस प्लांट यमुना कार्य योजना में ठोस कचरे को प्रमुख प्रदूषण स्रोत मानते हुए 33 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है। इनमें से 27 निकायों में 22 वर्ष की अवधि के लिए ठोस कचरा प्रबंधन के अनुबंध दिए जा चुके हैं, जबकि छह में निविदा प्रक्रिया जारी है।