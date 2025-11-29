हरियाणा: सरकारी विभागों में ऑनलाइन तबादलों पर गंभीर नहीं अधिकारी, सर्विस वेरिफिकेशन डाटा अभी तक अपडेट नहीं
हरियाणा के सरकारी विभागों में ऑनलाइन तबादलों को लेकर अधिकारियों की गंभीरता कम दिख रही है। सर्विस वेरिफिकेशन डेटा को अपडेट करने में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे कर्मचारियों में निराशा है। समय पर डेटा अपडेट न होने से तबादलों में पारदर्शिता और दक्षता प्रभावित हो रही है।
राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा सरकार के फैसले के बावजूद सरकारी विभागों में आनलाइन ट्रांसफर पालिसी लागू नहीं हो पा रही है। कई सरकारी विभागों का सर्विस वेरिफिकेशन का डाटा अपडेट नहीं हुआ है। सरकारी विभागों की ओर से जिला और राज्य स्तर पर लगातार अधिकारियों को पत्र भेजे जा रहे हैं।
इसके बावजूद अधिकारी अपने काम को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। कर्मचारियों की सर्विस वेरिफिकेशन का काम पूरा नहीं होने के चलते आनलाइन तबादला नीति को लागू करने में परेशानी आ रही है। हरियाणा के सरकारी विभागों में दो लाख 73 हजार 301 कर्मचारी कार्यरत हैं।
मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी लागू होने के बाद इन सभी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार की ओर से सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी 2025 लागू कर दी गई है।
