हरियाणा: सरकारी विभागों में ऑनलाइन तबादलों पर गंभीर नहीं अधिकारी, सर्विस वेरिफिकेशन डाटा अभी तक अपडेट नहीं

राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा सरकार के फैसले के बावजूद सरकारी विभागों में आनलाइन ट्रांसफर पालिसी लागू नहीं हो पा रही है। कई सरकारी विभागों का सर्विस वेरिफिकेशन का डाटा अपडेट नहीं हुआ है। सरकारी विभागों की ओर से जिला और राज्य स्तर पर लगातार अधिकारियों को पत्र भेजे जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बावजूद अधिकारी अपने काम को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। कर्मचारियों की सर्विस वेरिफिकेशन का काम पूरा नहीं होने के चलते आनलाइन तबादला नीति को लागू करने में परेशानी आ रही है। हरियाणा के सरकारी विभागों में दो लाख 73 हजार 301 कर्मचारी कार्यरत हैं।