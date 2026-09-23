हरियाणा में 20 रुपये में होगी खाने-पीने की चीजों में मिलावट की जांच, 12 मिनट में सामने आएगा सच

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब लोग खाने-पीने की चीजों में मिलावट की जांच सिर्फ 20 रुपये में करा सकेंगे। शुरुआती नतीजे 10 से 12 मिनट में मिल जाएंगे।

इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) की तरफ से दी गईं पांच मोबाइल फूड सेफ्टी वैन सड़कों पर उतारी गई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि मोबाइल फूड सेफ्टी लैब को सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड, स्कूल-कॉलेजों और बाजार में तैनात किया जाया जाएगा।